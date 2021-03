Xi Jinping propõe desenvolvimento de alta qualidade e melhoria do bem-estar do povo

O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou neste domingo os esforços para buscar o desenvolvimento de alta qualidade e melhorar o bem-estar do povo edit

247 - Ao participar de uma deliberação durante a sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o Poder Legislativo da China, o presidente Xi Jinping, que é também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, observou que o desenvolvimento de alta qualidade é o requisito geral para todos os aspectos do desenvolvimento econômico e social.

Não será apenas a exigência para as regiões desenvolvidas, mas também a exigência que implica a implementação por todas as regiões, disse Xi, pedindo que cada região busque um desenvolvimento de alta qualidade com base nas condições locais, informa a Xinhua.

Ele pediu esforços para integrar o desenvolvimento de alta qualidade com ações que satisfaçam as aspirações das pessoas por uma vida melhor.

