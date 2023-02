Xi Jinping recebe Raisi e Hun Sen

Presidente chinês recebeu sucessivamente o primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, e o presidente do Irã, Ebrahim Raisi edit

Rádio Internacional da China - Nos últimos dias, o presidente chinês, Xi Jinping, recebeu sucessivamente o primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, e o presidente do Irã, Ebrahim Raisi.

O encontro com Raisi aconteceu no Grande Palácio do Povo na última terça-feira (14). Foi o segundo encontro entre os dois chefes de Estado desde a cúpula de Samarkand da Organização de Cooperação de Shanghai realizada em setembro do ano passado.

Desta vez, em Beijing, o presidente Xi Jinping disse que a China sempre tratou suas relações com o Irã a partir de uma perspectiva estratégica e não alterará sua cooperação com o país, independentemente das mudanças na situação internacional e regional.

Segundo Raisi, como duas nações independentes e autônomas, as relações entre China e Irã são baseadas no espírito de respeito mútuo. Os dois países são parceiros estratégicos sinceros dignos de confiança mútua.

O Camboja foi o primeiro país a assinar um plano de ação com a China para a construção de uma comunidade com futuro compartilhado. Hun Sen foi o primeiro chefe de governo que a China recebeu desde o Ano Novo Chinês.

O presidente chinês expressou a vontade de iniciar uma nova era de construção da comunidade com futuro compartilhado com o Camboja.

Hun Sen disse que queria enviar uma mensagem clara de que o povo cambojano está sempre ao lado do povo chinês.

