Xi Jinping recorda mártires da revolução e mantém aceso espírito de militância dos membros do Partido Comunista da China

Rádio Internacional da China - O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, visitou hoje (25) de manhã o Parque Comemorativo da Batalha de Xiangjiang da Longa Marcha do Exército Vermelho, situado na vila de Caiwan, na cidade de Guilin, Região Autônoma da Etnia Zhuang de Guangxi, sul da China. Ele ofereceu flores aos mártires e visitou o Memorial da Batalha de Xiangjiang, a fim de recordar os mártires revolucionários e dar continuidade ao espírito do PCCh.

A seguir, Xi Jinping inspecionou o trabalho da revitalização rural e da governança de nível básico na aldeia de Maozhushan, na vila de Caiwan.

Durante a visita, o líder chinês foi à beira do Rio Lijiang para entender as medidas conjuntas da administração quanto à proteção ambiental.

