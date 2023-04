Xi Jinping reforça relação da China com Europa em encontro com Macron e Ursula von der Leyen

Apoie o 247

Do Global Times - oDurante conversas com o presidente francês, Emmanuel Macron, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, na quinta-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou que a cooperação e os pontos comuns entre a China e a UE superam a competição e as diferenças, e a China está preparada para trabalhar com a UE para definir a direção e o tom corretos para os laços China-UE, retomar totalmente os intercâmbios em todos os níveis e revitalizar a cooperação mutuamente benéfica em vários campos, injetando um novo ímpeto nas relações China-UE e na paz, estabilidade e prosperidade globais.



Observadores disseram que o sinal da China para intensificar a cooperação durante a visita dos dois líderes europeus deve estabilizar as relações e dissipar certas preocupações da Europa, em um momento em que as relações precisam ser retomadas e impulsionadas após as diferenças dos últimos anos e a falta de comunicação direta. Além disso, a convocação conjunta proposta por Xi com a França sobre a solução política da crise na Ucrânia representa um passo importante para a China e a França pressionarem conjuntamente por uma resolução pacífica da crise em curso e mostra a sabedoria e a capacidade da China em mediar as negociações de paz.



Em reunião com Macron, que está em visita de Estado à China na quinta-feira, Xi disse que a China e a França são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e os principais países com tradição de independência. Eles são firmes defensores de um mundo multipolar e de uma maior democracia nas relações internacionais.



Eles têm a capacidade e a responsabilidade de superar diferenças e obstáculos, manter a direção geral de uma parceria estratégica abrangente que seja estável, mutuamente benéfica, empreendedora e dinâmica e praticar o verdadeiro multilateralismo para a paz, estabilidade e prosperidade globais, disse o presidente chinês .



Xi disse que a visita de Macron à China é a primeira de um chefe de Estado europeu após a retomada total das trocas da China com o mundo e a conclusão bem-sucedida das "duas sessões" da China. A visita injetará novo impulso e trará nova vitalidade às relações China-Europa.



A China apoia a Europa na obtenção de autonomia estratégica, defende que a relação China-Europa não é visada, subjugada ou controlada por terceiros e acredita que a Europa adotará uma abordagem independente para desenvolver suas relações com a China, disse Xi.



Na tarde de quinta-feira, Xi também teve uma reunião trilateral com Macron e Ursula von der Leyen no Grande Salão do Povo.



Xi assinalou que a visita simultânea à China do presidente Macron e do presidente von der Leyen demonstra o desejo positivo da União Europeia (UE) de aumentar as relações com a China e promover os interesses comuns da China e da UE.



Num mundo complexo e volátil assolado pela prolongada crise na Ucrânia, vacilante recuperação global, mercados financeiros voláteis e crescentes dificuldades enfrentadas pelos países em desenvolvimento, a China e a UE precisam permanecer comprometidas com o diálogo e a cooperação, defender a paz e a estabilidade mundiais, promover o desenvolvimento comum e prosperidade, promover o progresso humano e enfrentar juntos os desafios globais, disse Xi.



Em meio à turbulência na comunidade internacional, os sinais positivos do encontro entre líderes da China, França e UE ajudaram a estabilizar as relações e dissipar as preocupações e dúvidas da Europa nos últimos três anos devido à falta de comunicação face a face, Cui Hongjian, diretor do Departamento de Estudos Europeus do Instituto de Estudos Internacionais da China, disse ao Global Times.



Especialistas acreditam que o apelo da China para que a Europa mantenha a independência estratégica também é um sinal para o continente de que livrar-se da influência dos EUA e formar uma visão objetiva sobre a China será a chave para trabalhar em conjunto para trazer os laços de volta ao caminho certo.

Chamada conjunta para resolver a crise na Ucrânia



Durante as conversas com Macron, o presidente Xi reafirmou o compromisso da China em facilitar as negociações de paz e a solução política para a crise na Ucrânia e disse que a China está pronta para fazer um apelo conjunto com a França à comunidade internacional para permanecer racional, exercer moderação e evitar ações que pode fazer com que a crise se deteriore ainda mais ou até mesmo saia do controle.



Ele também pediu o reinício das negociações pacíficas o mais rápido possível e a busca de uma solução política para a crise.



Na reunião trilateral com Macron e von der Leyen, Xi também enfatizou que a crise na Ucrânia não é uma questão entre a China e a UE. A China continuará a desempenhar um papel positivo na facilitação das negociações de paz.



A China apoia os esforços da UE para propor abordagens e planos para uma solução política para a crise na Ucrânia e para construir uma estrutura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável, que atenda aos interesses fundamentais e de longo prazo da UE, disse Xi.



O apelo comum representa o terreno comum entre a China e a França no que diz respeito à resolução da crise na Ucrânia e constitui o conteúdo de um documento de posição de 12 pontos sobre a solução política da crise na Ucrânia divulgado pela China em fevereiro, disse Xi.



Ele acredita que o apelo comum pode marcar um passo significativo para a China cooperar com a Europa na busca de uma solução pacífica para a crise em curso. "Além disso, mostra que a sabedoria e a capacidade da China em mediar negociações continuam a aumentar", observou Xi.



Von der Leyen e Macron também compartilharam a perspectiva europeia sobre a crise durante o encontro com o presidente chinês.



Eles concordaram que a China não criou a crise na Ucrânia e disseram que apreciam os esforços da China para promover um acordo político e esperam que a China desempenhe um papel mais importante. Eles também disseram que estão preparados para trabalhar com a China para encontrar uma maneira de facilitar as negociações de paz.



Zheng Ruolin, um profissional sênior da mídia chinesa e especialista em estudos europeus, disse ao Global Times que a principal preocupação da França é que a China não forneça ajuda militar à Rússia, o que a China negou expressamente.



Tanto a França quanto a Europa estão exaustas à medida que a crise se arrasta, e os EUA estão explorando ganhos enquanto a Europa sofre, disse Zheng, acrescentando que, nesse cenário, China e França podem trabalhar juntas para pressionar pela resolução da crise por meios diplomáticos.



Apesar da disposição de alguns países europeus, como a França, de conversar com a China sobre a crise na Ucrânia, algumas forças da região estão determinadas a distorcer o papel da China na crise. Antes da reunião de Macron com Xi, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse em Bruxelas, na Bélgica, na quarta-feira que a China cometeria um "erro histórico" se fornecesse ajuda letal à Rússia.



Em resposta, Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, disse na quinta-feira que a China sempre manteve uma postura objetiva e imparcial sobre a crise na Ucrânia. "Ao falar sobre responsabilidade na crise da Ucrânia, acho que os EUA e a OTAN devem assumir a responsabilidade. A OTAN não está qualificada para pressionar a China", disse Mao.



Durante a crise na Ucrânia, os países europeus têm tentado entender as intenções da China e temem que a China e a Rússia estejam se unindo para "desafiar a ordem mundial", como alguns meios de comunicação dos EUA anunciaram, disse Xi. Ele observou que, depois de um ano, esse cenário não aconteceu e, em vez disso, o mundo está testemunhando os esforços constantes da China para pressionar por negociações de paz. "Os esforços da China aumentaram a confiança da França, e é por isso que ela está dobrando a cooperação com a China na governança de segurança", disse Xi.

Cooperação, conversas superam diferenças



Ao final de suas conversas, Xi e Macron testemunharam a assinatura de documentos de cooperação bilateral nas áreas agroalimentar, ciência e tecnologia, aviação, energia nuclear civil, desenvolvimento sustentável e cultura.



Macron está viajando com uma delegação empresarial de 50 pessoas, incluindo representantes da Airbus, da gigante de luxo LVMH e da produtora de energia nuclear EDF, e também deve anunciar acordos com a China, informou a Reuters. "Não devemos nos desassociar, nos separar da China", disse Macron à comunidade francesa de Pequim ao chegar, dizendo que a França "se comprometeria proativamente a continuar a ter um relacionamento comercial com a China".



A visita de Macron terá o efeito de mostrar que a cooperação supera a dissociação, e esse efeito será definitivamente aceito por outros países europeus, disseram especialistas.



Quando perguntado sobre o que as frequentes visitas de líderes europeus, incluindo Macron e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, que visitou a China no final do mês passado, trarão para os laços China-Europa, Mao Ning disse na quinta-feira que a China está atualmente conduzindo negociações políticas com países europeus. quase todas as semanas para preparar o caminho para a próxima etapa de interações de alto nível entre a China e a Europa.



As frequentes interações recentes mostram que, apesar das diferenças, a vontade de se comunicar é mais forte para ambos os lados, disse Mao.



Enquanto a Europa não se juntar aos EUA, exercer a dissociação ou cortar as cadeias de abastecimento e não se envolver em uma nova Guerra Fria iniciada pelos EUA, os laços China-Europa voltarão ao caminho certo, Wang Yiwei, diretor de do Instituto de Assuntos Internacionais da Universidade Renmin da China, disse ao Global Times.



As visitas dos líderes da França e da UE são significativas e consideradas muito bem-sucedidas, e sinalizam que as relações China-Europa estão prontas para se livrar da sombra da COVID-19 e da crise na Ucrânia, disse Wang. Ele acrescentou que a Europa aprendeu sobre o atual desenvolvimento de alta qualidade da China, ampla abertura e oportunidades que podem ser trazidas para a Europa, e também viu por si mesmos a disposição da China de desempenhar um papel ativo na solução da crise na Ucrânia.

