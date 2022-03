Xi Jinping: relações estatais não devem chegar ao nível de conflitos armados

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O presidente chinês, Xi Jinping, teve uma videoconferência nesta sexta-feira (18) com seu homólogo norte-americano, Joe Biden.

Xi Jinping apontou que desde a conversa online com Biden em novembro do ano passado, a situação internacional passou por grandes mudanças. As buscas pela paz e desenvolvimento estão enfrentando desafios severos. A crise da Ucrânia é algo que não queremos ver.

Ele falou que as relações entre os dois países não devem chegar ao nível de conflitos armados. A luta e o confronto não correspondem aos interesses de nenhuma das partes. Somente a paz e a segurança são as riquezas mais valiosas para a comunidade internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo Xi Jinping, como países permanentes do Conselho de Segurança da ONU e as maiores economias do mundo, a China e os EUA devem orientar o desenvolvimento das relações bilaterais rumo a uma direção correta, e além disso, devem assumir suas responsabilidades internacionais, contribuindo para promover a paz e tranquilidade do mundo.

Tradução: Florbela Guo

Revisão: Erasto Santos Cruz

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE