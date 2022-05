Xi Jinping se reúne com novo chefe do executivo da Região de Hong Kong, John Lee Ka-chiu

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, reuniu-se nesta segunda-feira (30), em Pequim, com o recém-nomeado chefe do executivo do sexto mandato da Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), John Lee Ka-chiu.

Xi Jinping elogiou Lee Ka-chiu por possuir uma firme postura patriótica, não temer assumir responsabilidades e pelas suas contribuições na defesa da segurança nacional e prosperidade e estabilidade de Hong Kong.

O presidente chinês afirmou que este ano marca o 25º aniversário do retorno de Hong Kong à pátria. Nos últimos 25 anos, a prática de Um País, Dois Sistemas em Hong Kong obteve sucesso reconhecido pelo mundo, vencendo muitos desafios. Ele sublinhou que a determinação do governo central de implementar esse princípio em todos os aspectos nunca oscilou e jamais mudará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lee Ka-chiu, que venceu a eleição para chefe do executivo da RAEHK em 8 de maio, assumirá o cargo em 1º de julho de 2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE