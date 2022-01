Xi Jinping troca mensagens com líderes do Cazaquistão pelo 30º aniversário das relações diplomáticas

Apoie o 247

Rádio Internacional a China - O presidente chinês, Xi Jinping, trocou nesta segunda-feira (3)mensagens de congratulações com o primeiro presidente do Cazaquistão, Nursultan Nazarbayev, e com o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, no 30º aniversário das relações diplomáticas entre os dois países.

Em sua mensagem a Nazarbayev, Xi observou que, desde que a China e o Cazaquistão estabeleceram laços diplomáticos há 30 anos, as relações bilaterais têm avançado com os tempos e desbravado novos caminhos, e sempre mantiveram um desenvolvimento vigoroso, dando o exemplo de países vizinhos que defendem a boa vizinhança e buscam a cooperação de ganho recíproco.

Xi aprecia muito o fato de Nazarbayev ter seguido firmemente uma política amigável para com a China e feito contribuições notáveis para o avanço dos laços bilaterais e o aprofundamento da cooperação no Cinturão e Rota.

Chamando Nazarbayev de um velho amigo seu, Xi enfatizou que valoriza a sólida relação de trabalho e a profunda amizade pessoal com Nazarbayev.

O presidente chinês atribui grande importância ao desenvolvimento das relações bilaterais e está pronto para trabalhar com Nazarbayev para impulsionar o desenvolvimento estável e de longo prazo da parceria estratégica abrangente permanente China-Cazaquistão para o benefício de ambos os países e seus povos.

Em sua mensagem a Tokayev, Xi destacou que a China e o Cazaquistão são vizinhos amigáveis e parceiros estratégicos abrangentes permanentes.

Nos últimos 30 anos, observou Xi, as relações bilaterais sempre mantiveram um desenvolvimento de alto nível, com aprofundamento da confiança política mútua, intensificação dos intercâmbios em todos os níveis e resultados frutíferos na cooperação do Cinturão e Rota, que trouxe benefícios tangíveis para as pessoas em ambos países.

Salientando que a China irá, como sempre, apoiar o Cazaquistão na busca de um caminho de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais, Xi destacou que atribui grande importância ao desenvolvimento das relações China-Cazaquistão.

Ele acrescentou que está pronto para trabalhar com Tokayev para aproveitar o 30º aniversário como uma oportunidade para consolidar a amizade tradicional entre os dois países, sinergizar melhor suas estratégias de desenvolvimento e elevar sua parceria estratégica abrangente e permanente a novos níveis, a fim de criar benefícios para ambos os países e seus povos.

Em sua mensagem, Nazarbayev observou que a China foi um dos primeiros países a reconhecer a independência do Cazaquistão e que os dois lados estabeleceram uma parceria estratégica abrangente e permanente com base na confiança e respeito mútuos.

Ele acrescentou que o Cazaquistão está pronto para trabalhar com a China para impulsionar um maior desenvolvimento da cooperação bilateral em várias áreas.

Tokayev, por sua vez, disse que, desde o estabelecimento de laços diplomáticos há 30 anos, o Cazaquistão e a China deram um bom exemplo para a comunidade internacional no desenvolvimento de relações entre Estados e se tornaram um fator importante para a estabilidade e prosperidade na região da Eurásia.

Os dois lados resolveram completamente a questão da fronteira que sobrou da história e transformaram sua borda em uma ponte de amizade e unidade entre o Cazaquistão e a China, elogiou ele.

Tokayev afirmou que gostaria de trabalhar com Xi para fazer maiores esforços para o desenvolvimento das relações Cazaquistão-China.