Xi Jinping visita regiões do interior da China onde há estímulo ao desenvolvimento cultural e econômico de etnias

O presidente chinês viu de perto as realizações das etnias na região de Guangxi edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping visitou nos dias 26 e 27 de abril cidades da região de Guangxi. Ele esteve no dia 26 na cidade de Liuzhou, na Região Autônoma da Etnia Zhuang, de Guangxi, onde conheceu a reforma e inovação empresarial e o desenvolvimento das indústrias manufatureiras e típicas da região.

O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China esteve também na cidade de Nanning, capital da Região Autônoma da Etnia Zhuang de Guangxi, onde visitou no dia 27 o Museu de Antropologia, conferiu uma exposição sobre a cultura da etnia Zhuang, assistiu a atividades culturais étnicas e foi informado sobre a situação da promoção da unidade e progresso étnico, assim como a proteção e herança da cultura étnica.

