Xi Jinping visita Universidade Renmin antes do Dia da Juventude na China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, visitou a Universidade Renmin em Beijing nesta segunda-feira (25) antes do Dia da Juventude da China, que cairá no dia 4 de maio.

Durante a visita, o líder chinês foi a uma sala de aula inteligente do curso ideológico-político, a um museu e a uma biblioteca para conhecer o trabalho de reforma e inovação educacional, o desenvolvimento histórico da universidade e as conquistas no ensino e na pesquisa científica.

Ele também aprendeu sobre os esforços da universidade para fortalecer a proteção e o uso de livros antigos e para promover a transformação da aplicação dos resultados de pesquisas teóricas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele também presidiu um simpósio com professores e alunos da universidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE