Xi Jinping visita Wuhan, onde começou a epidemia de coronavírus

247 - Em visita a Wuhan, onde se iniciou o surto de coronavírus, o presidente Xi Jinping se reúne nesta terça-feira (10) com pessoal médico da linha de frente, militares, voluntários, policiais, pacientes e moradores.

A cidade da região central do país, capital da província de Hubei, está totalmente isolada desde 23 de janeiro.

Nesta terça, a China registrou apenas 19 novos casos do coronavírus, o menor número desde que o governo começou a informar sobre as infecções, no dia 21 de janeiro, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

O dado evidencia que a China está obtendo êxitos no controle da doença. Cerca de 70% de todos os infectados já foram curados.

Informações do G1