Presidente sul-coreano tenta apoiar as forças de independência taiwanesas, apesar dos enormes danos causados pelo protecionismo comercial norte-amricano à economia sul-coreana edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Em uma entrevista recente, o presidente sul-coreano, Yoon Seok-Youl, disse que a questão de Taiwan é global e comparou até mesmo com a questão da Península Coreana. Esta é uma grave violação do princípio de Uma Só China e um desvio da posição consistente do governo sul-coreano por mais de 30 anos, desde o estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países vizinhos.

A questão de Taiwan é puramente um assunto interno da China, enquanto a República Popular Democrática da Coreia (RPDC) e a Coreia do Sul são dois Estados soberanos. Os dois temas não são comparáveis na jurisprudência. Os analistas internacionais acreditam que Yoon Seok-yeol está tentando agradar aos EUA na questão de Taiwan e apoiar as forças de independência taiwanesas, apesar dos enormes danos causados pelo protecionismo comercial norte-amricano à economia sul-coreana. Essa prática, que prejudica os interesses centrais da China, terá sérias consequências políticas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.