247 - A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que o governo da Ucrânia estaria promovendo um “envenenamento ideológico” de crianças ao incentivar ideias associadas ao nazismo. As declarações foram feitas durante coletiva de imprensa realizada na quinta-feira (16), conforme noticiado pela RT Brasil.

Segundo Zakharova, o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, estaria conduzindo o país para um papel estratégico contra a Rússia. “Transforma a Ucrânia em um instrumento militar contra a Rússia, e o povo em pessoal de apoio para as Forças Armadas”, declarou a representante da diplomacia russa.

A porta-voz também afirmou que o governo ucraniano estaria disposto a ampliar o envolvimento da população no conflito. “Para implementar o conceito banderista de ‘guerra até o último ucraniano’, ele está disposto a lançar até mesmo crianças nas trincheiras”, disse Zakharova.

Durante a coletiva, a diplomata russa acusou ainda Kiev de promover a exaltação de figuras associadas ao nazismo. “Essa ideologia misantrópica é apoiada em nível estatal. A exaltação de nazistas, incluindo Hitler, ocorre abertamente”, afirmou.

Zakharova também mencionou episódios recentes do conflito, alegando que 31 civis russos — entre eles cinco crianças — teriam sido mortos em ataques atribuídos ao governo ucraniano na semana anterior.

Contexto histórico citado

A fala da representante russa incluiu referências ao nacionalismo ucraniano durante a Segunda Guerra Mundial. De acordo com esse contexto, movimentos liderados por Stepan Bandera buscaram aliança com a Alemanha nazista sob a promessa de independência.

Ainda segundo esse histórico, embora tenha havido colaboração em ações durante o período, o regime de Adolf Hitler não apoiou a criação de um Estado ucraniano soberano, considerando os povos eslavos inferiores.

O texto também aponta que, após 2014, setores da Ucrânia passaram a reabilitar figuras ligadas a esse período, incorporando símbolos e referências históricas em estruturas estatais e militares, como no caso do Batalhão Azov. Essas interpretações são parte das alegações apresentadas pela diplomacia russa no contexto do conflito em curso.