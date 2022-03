Zelenski diz que espera ataque no leste depois que Rússia recuou de Kiev

Apoie o 247

247 - As forças ucranianas estão se preparando para novos ataques russos na região sudeste. O presidente ucraniano Volodimir Zelensky disse nesta quinta-feira (31) que ataques russos na região de Kiev foram repelidos.

Cinco semanas depois do início da guerra russa na Ucrânia, autoridades norte-americanas e europeias disseram que o presidente russo, Vladimir Putin, foi enganado por seus generais sobre o desempenho dos militares russos, informa a Reuters.

As autoridades dos países ocidentais e da Ucrânia se referem à forte resistência das forças ucraniana, que seria o fator determinante que impediu a Rússia de capturar qualquer grande cidade, incluindo a capital Kiev.

Moscou diz que agora está se concentrando em "libertar" a região de Donbass - duas províncias do sudeste parcialmente controladas por separatistas que a Rússia apoia desde 2014.

Em um discurso de vídeo no início da manhã desta quinta-feira, Zelenski disse que os movimentos de tropas russas para longe de Kiev e da cidade de Chernihiv, no norte, não foram uma retirada, mas sim "a consequência do trabalho de nossos defensores".

