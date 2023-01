Zelensky decreta novas sanções contra personalidades russas

Apoie o 247

ICL

TASS - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, decretou o cumprimento da resolução do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia sobre a imposição de sanções a 198 indivíduos, incluindo o diretor de cinema russo Andrei Konchalovsky, a apresentadora de TV Angelina Vovk, o ex-embaixador da República Popular de Lugansk na Rússia Rodion Miroshnik e vários de jornalistas russos.

“De acordo com o artigo 107 da constituição ucraniana, eu decreto: fazer cumprir a resolução do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia de 15 de janeiro de 2023 sobre o uso de medidas econômicas especiais pessoais e outras medidas restritivas (sanções)”, de acordo com o decreto presidencial que foi postado no site do gabinete presidencial ucraniano no domingo.

O documento entra em vigor no dia de sua publicação.

As sanções são aplicadas a 198 indivíduos. Eles incluem os correspondentes de guerra Semyon Pegov e Yury Kotenok, os apresentadores de TV Dmitry Gubernoyev, Ruslan Ostashko, Yevgeny Rozhkov, Boris Korchevnikov e Yekaterina Berezovskaya, os jornalistas Pavel Zarubin, Marina Akhmedova, Andrey Starikov, Anastasia Popova, Vladimir KObyakov, Maryana Naumova, Anton Stepanenko, Vadim Takmenev, Vladimir Kornilov, o blogueiro Dmitry Puchkov, o colunista Nikolay Starikov, a produtora Yana Rudkovskaya, os atores Yegor Beroyev e Evelina Blyodans, o cantor Yury Loza e o ex-governador da região de Moscou, Boris Gromov.

Junto com os russos, a lista tem cidadãos ucranianos: a jornalista e apresentadora de TV Diana Panchenko, o analista político Vasil Vakarov, o escritor Vladimir Sergiyenko, bem como o jornalista bielorrusso Grigory Azarenon e o diretor-geral do canal de televisão bielorrusso STV Alexander Osenko.

As sanções são impostas por um período de dez anos e prevêem bloqueio de contas, suspensão de passivos econômicos e financeiros, cessação de intercâmbios e cooperação culturais, proibição de entrada na Ucrânia, retirada de prêmios estatais ucranianos, entre outros.

O lote anterior de sanções foi imposto em 7 de janeiro a 117 indivíduos, incluindo o diretor de cinema russo Nikita Mikhalkov e o cantor pop Filipp Kirkorov.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.