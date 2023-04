"Zelensky deveria agradecer ao presidente Lula", diz José Reinaldo Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista José Reinaldo Carvalho, editor internacional do 247, participou do programa Bom Dia 247 deste sábado e abordou questões relacionadas à Crimeia e à Ucrânia. Sobre a Crimeia, José Reinaldo Carvalho argumentou que é irrealista considerá-la um território ucraniano, mas sim parte da Rússia, conforme declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta semana. "Zelensky deveria agradecer a Lula", disse ele. "Isso porque o presidente reconheceu como ucranianos vários territórios recentemente incorporados pela Rússia."

José Reinaldo Carvalho também falou sobre a visita de Emmanuel Macron à China, afirmando que o presidente chinês Xi Jinping "deu um nó tático no imperialismo". Ele argumentou que a China tem se fortalecido economicamente e politicamente nos últimos anos e que a visita de Macron foi mais um passo importante.

Ele também afirmou recentemente que as relações entre o Brasil e a China vão se fortalecer muito após a viagem do ex-presidente Lula ao país asiático. Ele destacou que a China é hoje um dos principais parceiros comerciais do Brasil e que essa relação tende a se aprofundar ainda mais.

Essa aproximação, segundo o jornalista, pode trazer benefícios econômicos para o Brasil, como a abertura de novos mercados e a ampliação das exportações, além de incentivar investimentos chineses no país.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.