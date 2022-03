Zelensky diz estar disposto a fazer concessões à Rússia e pede conversa com Putin

Apoie o 247

247 - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, nesta quarta-feira, 9, em entrevista ao jornal alemão Bild, estar disposto a fazer concessões para pôr fim à guerra. Entre outros pontos, os russos exigem o reconhecimento das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no Donbass, como territórios independentes.

"A questão aqui não é o que eu posso dar. Em todas as negociações, meu objetivo é acabar com a guerra com a Rússia. E também estou pronto para dar alguns passos", disse Zelensky.

"E o outro lado também deve estar disposto a fazer concessões - é por isso que elas são chamadas de concessões. Esta é a única forma de sairmos desta situação. Ainda não podemos falar sobre os detalhes. Ainda não tivemos contato direto entre os presidentes. Somente após as conversas diretas entre os dois presidentes podemos acabar com essa guerra", afirmou.

