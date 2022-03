Zelensky diz estar pronto para cara a cara com Putin, mas diz que, se negociações falharem, será a "terceira guerra mundial"

Apoie o 247

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou neste domingo, 20, que está pronto para negociar com o presidente russo, Vladimir Putin.

Contudo, Zelensky fez um forte alerta, dizendo que, se qualquer tentativa de negociação falhar, isso poderá significar que a luta entre os dois países acarretará em “uma terceira guerra mundial”

“Estou pronto para negociações com ele. Eu estava pronto nos últimos dois anos. E acho que sem negociações não podemos acabar com esta guerra. Se houver apenas 1% de chance de pararmos essa guerra, acho que precisamos aproveitar essa chance. Precisamos fazer isso. Posso falar sobre o resultado dessas negociações, mas de qualquer forma, estamos perdendo pessoas diariamente, pessoas inocentes no terreno”, disse Zelensky à CNN.

Em meio ao cenário humanitário grave, o presidente da Ucrânia ainda declarou: “As forças russas vieram para nos exterminar, para nos matar. E podemos demonstrar que a dignidade de nosso povo e nosso exército que somos capazes de desferir um golpe poderoso, somos capazes de contra-atacar. Mas, infelizmente, nossa dignidade não vai preservar as vidas. Então, eu acho que a gente tem que usar qualquer formato, qualquer chance para ter possibilidade de negociação, possibilidade de falar com Putin. Mas se essas tentativas falharem, isso significaria que esta é uma terceira guerra mundial”.

As falas de Zelensky vêm na esteira de seu pedido por uma zona de exclusão aérea, o que especialistas consideram como uma ideia catastroficamente ruim. Caso ocorra, aviões russos poderão ser abatidos por armamentos da Otan, o que caracterizaria um conflito de escala mundial. Entenda:

