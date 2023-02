Zelensky diz que alguns líderes europeus prometeram fornecer aviões de guerra a Kiev

Apoie o 247

ICL

247 com Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (9) que ouviu de vários líderes da União Europeia em uma cúpula que eles estão prontos para fornecer aeronaves a Kiev, sugerindo o que seria uma das maiores mudanças até então no apoio ocidental à Ucrânia.



Zelensky não deu mais detalhes sobre as promessas e não houve confirmação imediata de nenhum país europeu. Mas suas declarações foram feitas em meio a sinais durante uma viagem pela Europa de que os países estavam perto de acabar com um dos principais tabus na ajuda militar a Kiev desde a invasão da Rússia no ano passado.



"A Europa estará conosco até nossa vitória. Ouvi isso de vários líderes europeus... sobre a prontidão em nos dar as armas e o apoio necessários, incluindo as aeronaves", disse Zelensky em entrevista coletiva.



"Tenho vários acordos bilaterais agora, vamos levantar a questão dos caças e outras aeronaves", disse ele.



O chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, postou nas redes sociais que a questão do armamento de longo alcance e dos caças para a Ucrânia "foi resolvida" e os detalhes seguiriam. Mais tarde, ele editou a postagem para torná-la menos certa, mudando o texto para dizer que o problema "pode ​​​​ser resolvido".

O assessor presidencial ucraniano Mykhailo Podolyak disse à TV ucraniana: "Estamos mantendo conversas, elas são muito intensas. Em breve teremos um entendimento logístico de quando, onde e como podemos receber os instrumentos (aeronaves e armamento de longo alcance), além do equipamento blindado".



Os países ocidentais que forneceram armas à Ucrânia até agora se recusaram a enviar caças ou armas de longo alcance capazes de atingir profundamente o território russo.



Mas o clima parece ter começado a mudar durante a turnê europeia de Zelensky, que começou na quarta-feira (8) com um encontro em Londres com o britânico Rishi Sunak e um jantar em Paris com o francês Emmanuel Macron e o alemão Olaf Scholz.



Sunak prometeu treinar pilotos ucranianos para pilotar caças avançados da Otan. Ele não se ofereceu para fornecer os aviões, mas disse que nada estava fora de questão.



Zelensky disse que parte do que lhe foi prometido em Paris por Macron e Scholz ainda era segredo.

"Existem certos acordos que não são públicos, mas que são positivos. Não quero preparar a Federação Russa, que constantemente nos ameaça com novas agressões", afirmou.



No entanto, Zelensky disse em entrevista à revista Spiegel da Alemanha que o relacionamento da Ucrânia com o país sobe e desce e ele está "constantemente tendo que convencer" Scholz a ajudar a Ucrânia pelo bem da Europa.



Dirigindo-se à cúpula dos 27 líderes dos países da UE, Zelensky pediu sanções mais rígidas a Moscou e punições aos líderes russos responsáveis ​​por iniciar a guerra.



"Sou grato a todos vocês que estão ajudando, grato a todos que entendem o quanto a Ucrânia agora precisa dessas possibilidades. Precisamos de canhões de artilharia, projéteis para eles, tanques modernos, mísseis de longo alcance, aeronaves modernas", disse ele.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que seriam os ucranianos que sofreriam se a Grã-Bretanha ou outros países ocidentais fornecessem caças a Kiev, e que a linha entre o envolvimento indireto e direto do Ocidente na guerra estava desaparecendo.



Tais ações "levam a uma escalada de tensão, prolongam o conflito e tornam o conflito cada vez mais doloroso para a Ucrânia", disse Peskov.



O presidente da cúpula, Charles Michel, disse que a UE precisa fornecer apoio "máximo" à Ucrânia. "Entendemos que as próximas semanas e meses serão de importância decisiva".



"Artilharia, munições, sistemas de defesa (...) vocês nos disseram exatamente o que precisam...", acrescentou Michel.



Zelensky, fazendo apenas sua segunda viagem para fora da Ucrânia desde a invasão após uma visita a Washington em dezembro, foi aplaudido de pé no Parlamento Europeu por legisladores, alguns em azul e amarelo --as cores ucranianas.



Em seu discurso, ele agradeceu aos europeus por receberem milhões de refugiados --"ajudando nosso povo, nossos cidadãos comuns, nossos reassentados aqui"-- e por pedir a seus próprios líderes mais apoio à Ucrânia.

BUSCA DE CONVERSAÇÕES PARA ENTRADA NA UE

A Ucrânia apresentou seu pedido de adesão à UE dias depois que a Rússia lançou sua invasão no ano passado, e agora quer que as negociações formais de adesão comecem dentro de meses. Uma autoridade ucraniana disse que Kiev está "absolutamente certa de que a decisão de iniciar as negociações de adesão pode ser tomada este ano".



Alguns estados membros da UE querem dar à Ucrânia o impulso moral que viria com a abertura rápida das negociações. Mas outros são mais cautelosos, enfatizando que os possíveis membros devem superar obstáculos, como reprimir a corrupção, antes que as negociações possam começar.



As forças russas avançaram nas últimas semanas, fortalecidas com dezenas de milhares de recrutas recém-mobilizados, em implacáveis ​​batalhas de inverno que ambos os lados descrevem como algumas das mais sangrentas da guerra.



Kiev diz que espera que Moscou amplie essa ofensiva com um grande impulso à medida que o aniversário da invasão, em 24 de fevereiro, se aproxima.



A Rússia disse ter destruído quatro depósitos de artilharia ucranianos na região de Donetsk. Os militares da Ucrânia disseram que nas últimas 24 horas, as tropas russas mantiveram ofensivas nas regiões de Kupyansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlivka e Vuhledar.



Serhiy Haidai, governador ucraniano da província de Luhansk oriental, ocupada principalmente pela Rússia, descreveu um grande novo ataque russo em torno de Kreminna, ao longo de um trecho norte da frente oriental. "Até agora eles não tiveram sucesso significativo, nossas forças de defesa estão firmes lá", disse ele à televisão ucraniana.



A Reuters não pôde verificar imediatamente a situação do campo de batalha.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.