Do RT - O cansaço da guerra sobre o conflito em curso entre Moscou e Kiev está crescendo em todo o mundo, admitiu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta segunda-feira. Portanto, “as pessoas querem algum tipo de resultado para si mesmas” e a pressão sobre o país para chegar a qualquer tipo de solução pacífica para as hostilidades é crescente, afirmou.

“Claro que todo mundo quer nos empurrar um pouco para algum tipo de resultado, definitivamente desfavorável para nós, porque ainda não nos pedem, mas é benéfico para certas partes que têm seus próprios interesses, tanto financeiros quanto políticos, ” Zelensky disse a repórteres.

Ele não detalhou exatamente quais partidos estão pressionando a Ucrânia para chegar a um acordo de paz com Moscou. O próprio presidente, assim como outros altos funcionários ucranianos, repetidamente descartaram qualquer possibilidade de concessões territoriais à Rússia, prometendo recuperar todo o território do país.

As aspirações territoriais de Kiev incluem não apenas a terra que caiu sob controle russo em meio ao conflito em curso, mas as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk e a península da Crimeia, que se separou da Ucrânia e se unificou com a Rússia em 2014.

A Rússia atacou o estado vizinho no final de fevereiro, após o fracasso da Ucrânia em implementar os termos dos acordos de Minsk, assinados pela primeira vez em 2014, e o eventual reconhecimento de Moscou das repúblicas de Donbass de Donetsk e Lugansk. Os protocolos mediados pela Alemanha e pela França foram projetados para dar às regiões separatistas um status especial dentro do estado ucraniano.

Desde então, o Kremlin exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntará ao bloco militar da Otan liderado pelos EUA. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

