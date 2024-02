Apoie o 247

TASS - A Ucrânia está a preparar-se para uma nova contraofensiva e já tem um plano claro, disse o presidente ucraniano, Vladimir Zelensky.

"Temos um plano, um plano claro. Não posso revelar detalhes, não tenho o direito de fazer isso. Este plano está ligado a algumas mudanças no comando", disse ele em entrevista coletiva quando questionado sobre a estratégia da Ucrânia para 2024.

Observou, no entanto, que face a possíveis fugas de dados, serão elaborados vários planos. “E é por isso que faço qualquer remodelação, este é um assunto nosso interno”, disse, comentando as recentes mudanças no comando militar do país.

Anteriormente, Zelensky demitiu Valery Zaluzhny do cargo de comandante-chefe do país e nomeou Alexander Syrsky, que havia sido comandante das tropas terrestres ucranianas, para este posto.

O exército ucraniano tem feito tentativas inúteis de encenar uma ofensiva desde o início de junho de 2023. O lado russo tem sublinhado repetidamente que, apesar das grandes perdas, Kiev não tem conseguido alcançar quaisquer resultados significativos. Numa tentativa de justificar a falta de qualquer progresso na zona de operações de combate, as autoridades ucranianas têm culpado a Otan pela insuficiência de fornecimentos, enquanto os funcionários da Otan afirmam que partilharam com a Ucrânia tudo o que esta necessita. Em 1 de Dezembro, Zelensky reconheceu que a contra-ofensiva da Ucrânia tinha falhado.

Entretanto, de acordo com o ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, durante a chamada contraofensiva, a Ucrânia perdeu 159 mil soldados que foram mortos ou feridos, 121 aeronaves, 766 tanques e 2.348 veículos blindados de combate.

