Zelensky e Macron discutem medidas para acabar com o conflito na Ucrânia

De acordo como presidente ucraniano, ele examinou com seu colega francês "medidas diplomáticas"

Sputnik - O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, declarou que discutiu com seu colega francês Emmanuel Macron em uma conversa telefônica que ocorreu nesta terça feira (24) medidas diplomáticas para encerrar o conflito em seu país.

"Estamos examinando medidas diplomáticas para acabar com a guerra", disse Zelensky em uma mensagem no seu canal do Telegram.

O líder ucraniano saudou a decisão da França de fornecer tanques leves a Kiev a fim de reforçar a capacidade de defesa da Ucrânia, em particular, com sistemas avançados de defesa aérea.

Além disso, Zelensky enfatizou que "os atletas russos não têm lugar nas Olimpíadas de Paris".

