Zelensky fala com Biden e pede dinheiro e armas contra a Rússia

Reuters - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse neste sábado que conversou com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e discutiu segurança, apoio financeiro à Ucrânia e a continuação das sanções contra a Rússia.

"Como parte do diálogo constante, tive outra conversa com o presidente", escreveu Zelensky no Twitter.

