Zelensky nega ter saído da Ucrânia e diz que permanece em Kiev

KIEV, TASS – O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, afirmou que continua trabalhando em seu escritório na capital do país, Kiev, de acordo com um vídeo no Instagram, que supostamente mostra o escritório presidencial.

"A cada dois dias chegam relatos de que eu supostamente fugi da Ucrânia, de Kiev, do meu escritório. Estou aqui, e [o chefe do Gabinete Presidencial] Andrey Borisovich [Yermak] também está aqui. Ninguém fugiu", afirmou Zelensky. No vídeo.

O presidente da Duma russa (a câmara baixa do parlamento), Vyacheslav Volodin, disse anteriormente que Zelenksy deixou a Ucrânia para a Polônia.

