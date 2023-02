A foto de um soldado com o símbolo Totenkopf foi publicada no Instagram do chefe de estado ucraniano. Não é a primeira vez edit

247 - O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, publicou neste domingo (12) em seu Instagram uma foto de um soldado ucraniano usando o emblema nazista Totenkopf.

Segundo a Liga Antidifamação, "Totenkopf significa 'cabeça da morte' e normalmente se refere a uma imagem de caveira e ossos cruzados.

Durante a era nazista, a Schutzstaffel (SS) de Hitler adotou uma imagem particular da Totenkopf como símbolo. Entre outros usos, tornou-se o símbolo da SS-Totenkopfverbande (um dos três ramos originais da SS, junto com a Algemeine SS e a Waffen SS), cujo objetivo era proteger os campos de concentração. Muitos membros originais desta organização foram posteriormente transferidos e se tornaram o núcleo de uma divisão Waffen SS, a 3ª Divisão SS Totenkopf Panzer, que se envolveu em vários crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial.



Após a guerra, neonazistas e outros supremacistas brancos ressuscitaram o Totenkopf como um símbolo de ódio por causa de sua importância para a SS. Tem sido um símbolo de ódio comum desde então. É esta imagem particular de uma caveira com ossos cruzados que é considerada um símbolo de ódio, não qualquer imagem de uma caveira com ossos cruzados".

Relembre outras ocasiões em que o chefe de estado ucraniano homenageou o nazismo: (9/5/22) e (18/8/22).

Vale lembrar que Zelensky recebe o apoio irrestrito do Ocidente, inclusive da Alemanha e dos países ocidentais que mais sofreram nas mãos do nazismo na Segunda Guerra Mundial.

São praticamente inexistentes as condenações dos aliados da Ucrânia à ideologia nazista que permeia algumas forças da Ucrânia.

A Rússia diz que sua 'operação militar especial' na Ucrânia busca desnazificar o país.

Se não pararmos a luta, mais cedo ou mais tarde um estado unido e independente será restaurado. Se a verdadeira unidade não for alcançada, a independência será perdida.



Foto: Kostiantyn Liberov e Vlada Liberova, 67ª brigada mecanizada separada «Corpo de Voluntários da Ucrânia», Danylo Pavlov, Elena Tita.

