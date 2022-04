Zemmour declara apoio a Le Pen no segundo turno

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato de extrema direita Éric Zemmour, que não avançou para o segundo turno das eleições presidenciais da França, declarou neste domingo (10) apoio à também candidata de extrema direita Marine Le Pen.

"Vocês são mais de 2 milhões para me trazer seus votos hoje. Muito obrigado pela confiança, pela esperança e pela força que me dão esta noite. Continuarei defendendo a França e nossas ideias e tenho certeza de que em breve venceremos. Agradeço também pela França, porque tomo cada uma das vossas vozes como o grito de um povo que não quer morrer. Tenho certeza de que minha mensagem foi ouvida. As nossas ideias valem muito mais do que a nossa pontuação. Eu cometi erros e sou dono de todos eles. Devo muito sucesso à minha equipe, não devo a eles nenhum dos meus fracassos. Mas nunca menti para ganhar um ponto nas pesquisas, e nunca traí. Graças a você, nada será como antes. Peço-lhe que permaneça digno, que permaneça forte. O seu voto é um voto de futuro, de esperança, porque as verdades que dissemos serão obrigatórias para todos nos próximos anos. E para resumir: fizemos em três meses o que nenhum político não fez em quinze anos, construímos o maior partido da França. Ao meu lado levantou-se uma juventude. Já estamos planejando o futuro. Não vou parar por aí, a Reconquista não vai desistir até que a França seja reconquistada. Tenho muitas divergências (com Le Pen), mas há um homem enfrentando Marine Le Pen que não disse uma palavra sobre segurança, imigração, que fará pior se for eleito. Há algo muito maior do que todos nós e isso é a França", disse Éric Zemmour.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE