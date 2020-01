Zona Verde de Bagdá, onde ficam embaixadas, é atingida por foguetes

Duas fortes explosões seguidas de sirenes foram ouvidas na capital iraquiana na noite desta quarta-feira (8). "Dois foguetes caíram na Zona Verde, no centro de Bagdá, ainda não há informações sobre danos", disseram fontes de segurança locais à Sputnik edit

Fontes de segurança locais confirmaram à Sputnik que dois foguetes caíram na Zona Verde, no centro de Bagdá , onde estão localizados prédios governamentais e instalações diplomáticas.

"Dois foguetes caíram na Zona Verde, no centro de Bagdá, ainda não há informações sobre danos", disse a fonte.

Fontes policiais, citados pela Reuters, informaram que seriam três foguetes do sistema M270 que caíram na Zona Verde e foi iniciado um incêndio.

Posteriormente, os órgãos de segurança do Iraque comunicaram que não houve feridos com os foguetes que atingiram Bagdá.