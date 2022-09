Zyuganov faz alerta sobre o perigo do uso de armas nucleares

Apoie o 247

RIA Novosti - O perigo do uso de armas nucleares existe, disse Gennady Zyuganov, um dos líderes do Partido Comunista, em entrevista à imprensa.

Em seu discurso, o presidente russo, Vladimir Putin, alertou aqueles que "estão tentando chantagear a Rússia com armas nucleares" que "a rosa dos ventos pode virar em sua direção".

"O perigo do uso de armas nucleares existe. Não foi em vão que o presidente enfatizou que estamos prontos para usar todos os meios para proteger nosso país. Mas gostaria de advertir: as armas nucleares são uma arma de dissuasão. Um submarino nuclear em Murmansk com uma salva acabará com qualquer estado europeu que esteja fora de ordem", disse Zyuganov.

