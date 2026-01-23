Azul garante US$ 100 milhões e avança na recuperação judicial nos EUA

247 - A Azul anunciou que obteve um compromisso adicional de US$ 100 milhões de credores e outros stakeholders para viabilizar sua saída antecipada do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela companhia na quarta-feira (21), juntamente com a atualização de seu plano financeiro e estratégico.

Além do novo aporte, a empresa informou que pretende realizar uma oferta pública com registro automático na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com potencial de captação total de até US$ 950 milhões, como parte do processo de reestruturação em andamento.

Segundo a Azul, o investimento adicional se soma a uma garantia firme de subscrição de US$ 650 milhões no contexto da oferta pública vinculada à saída da recuperação judicial, além de outros US$ 200 milhões previstos por meio de investidores estratégicos. “Tal investimento incremental de US$ 100 milhões, juntamente com a garantia firme de subscrição de US$ 650 milhões no contexto da oferta pública de saída do Chapter 11 e dos US$ 200 milhões a serem investidos por investidores estratégicos, elevará o montante total de investimentos a serem captados pela companhia de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões”, informou a empresa.

A companhia destacou que o novo aporte reforça a confiança dos credores e parceiros em seu plano de negócios. “Tal investimento adicional sinaliza o apoio dos credores e stakeholders da companhia e sua confiança na Azul e em seu plano de negócios”, afirmou.

De acordo com a empresa, o plano atualizado incorpora avanços que reduzem de forma significativa os riscos do processo de reestruturação. Entre os pontos citados estão novos acordos com fabricantes de aeronaves (OEMs), que aprimoram o cronograma de entregas da frota, e entendimentos com bancos locais que garantem condições comerciais mais favoráveis. A Azul acrescentou que o plano considera os resultados efetivos até novembro de 2025 e o acordo firmado com o Comitê de Credores Quirografários no âmbito do processo nos Estados Unidos.

“O Plano de Negócios Atualizado também reflete os resultados efetivos da companhia até novembro de 2025 e o acordo alcançado com o Comitê de Credores Quirografários (Unsecured Creditors Committee) no âmbito do processo do Chapter 11. A companhia informa ainda que o Plano de Negócios Atualizado mantém a estimativa de uma alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do Chapter 11”, destacou a Azul.

A empresa informou ainda que trabalha com um plano alternativo, em conjunto com seus stakeholders, para permitir uma saída da recuperação judicial antes da obtenção de todas as aprovações regulatórias ligadas aos investimentos estratégicos. “Nesse caso, conforme os termos atualmente discutidos entre os stakeholders, o investimento estratégico a ser implementado após a saída do Chapter 11 seria realizado por meio de um mecanismo que preserve o racional econômico do investimento pretendido, tal como através de bônus de subscrição cujo exercício, bem como o exercício de todos e quaisquer direitos a ele atrelados, estariam sujeitos à prévia aprovação regulatória”, explicou a companhia.

Segundo a Azul, esses acordos alternativos ainda dependem da formalização de contratos definitivos. “Tais acordos alternativos estão sujeitos à conclusão de documentação definitiva mutuamente satisfatória às respectivas partes”, ressaltou.

No que diz respeito à oferta pública, a empresa informou que a operação será ancorada por determinados stakeholders, conforme previsto no Contrato de Compromisso de Apoio, e poderá contar também com um ou mais investidores estratégicos. As ações a serem emitidas terão preço com desconto de 30% em relação ao valor da companhia definido no plano de recuperação, o que deverá resultar em uma diluição aproximada de 80% da base acionária existente. “Conforme adicionalmente previsto no referido plano, as ações emitidas no âmbito da Oferta Pública serão emitidas a um preço que representa um desconto de 30% em relação ao valor da companhia definido no Plano do Chapter 11, e tal emissão deverá resultar em diluição aproximada de 80% da base acionária então existente”, informou a empresa.

A Azul afirmou, por fim, que segue avançando na implementação das etapas previstas no plano de recuperação, dentro do cronograma estabelecido, mantendo a regularidade das operações. “A Azul segue comprometida com a transparência e com a entrega dos marcos estabelecidos, preservando a regularidade das operações e a previsibilidade para todos os stakeholders.”