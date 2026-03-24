Banco do Brasil instala BB Móvel em Ubá após enchente

247 - Os clientes do Banco do Brasil em Ubá e municípios vizinhos passaram a contar, a partir desta semana, com uma unidade temporária de atendimento presencial. O chamado BB Móvel foi instalado na rodoviária da cidade com o objetivo de garantir a continuidade dos serviços bancários e oferecer suporte emergencial à população afetada pelas recentes enchentes na região.

A iniciativa foi divulgada pelo próprio banco, que destacou a medida como parte das ações emergenciais voltadas a minimizar os impactos causados por eventos climáticos extremos. A estrutura provisória busca atender clientes que tiveram o acesso a agências comprometido, ampliando a oferta de serviços essenciais em um momento de necessidade.

O BB Móvel funciona como um posto compacto de atendimento temporário, acionado em situações como interdições de unidades físicas ou desastres naturais. A estrutura é composta por um módulo metálico equipado com três posições para atendimento negocial e um terminal de autoatendimento, permitindo a realização de operações básicas com agilidade.

Segundo Bárbara Lopes, head de atendimento e canais do banco, a medida reforça o compromisso da instituição com a população local. “Com a instalação do BB Móvel, os clientes da região poderão realizar atendimentos essenciais, orientações negociais e operações básicas, reforçando o compromisso do Banco do Brasil com a população e a manutenção do atendimento mesmo em cenários adversos”, afirmou.

O modelo do BB Móvel se destaca pela rapidez de implementação, sendo mobilizado em curto prazo para responder a situações emergenciais. A iniciativa faz parte da estratégia do banco de integrar soluções presenciais e digitais, assegurando a continuidade dos serviços em diferentes contextos e regiões do país.