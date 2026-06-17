Banco do Brasil realiza leilões de imóveis com 148 lotes em junho

247 - O Banco do Brasil promove, ao longo de junho, uma nova rodada de leilões de imóveis em diferentes modalidades de venda, ampliando as oportunidades para investidores e pessoas físicas que buscam adquirir bens com condições diferenciadas. As informações foram divulgadas pelo próprio Banco do Brasil.

A programação contempla mais de 148 imóveis distribuídos por diversas regiões do país. Os lotes incluem imóveis residenciais e comerciais, com diferentes perfis de ocupação, potencial de renda e formatos de comercialização, atendendo a públicos com objetivos variados de investimento ou moradia.

Os leilões ocorrerão de forma totalmente on-line, permitindo que interessados participem de qualquer localidade, com acesso a informações detalhadas sobre os imóveis e às regras de cada certame.

Calendário de leilões

A agenda de vendas começa no dia 23 de junho, às 11h, com o leilão de imóveis próprios com locação simultânea. Nesta modalidade, serão ofertados 40 lotes que possibilitam ao comprador adquirir imóveis já geradores de receita por meio de contratos de locação em vigor.

Ainda em 23 de junho, às 14h, será realizado o leilão de imóveis próprios sem locação, reunindo 10 lotes destinados a interessados que buscam alternativas para uso próprio ou novos projetos de investimento.

Já no dia 24 de junho, às 10h, acontece o Leilão Simplificado de imóveis retomados, considerado um dos principais destaques da programação. Ao todo, serão disponibilizados 98 lotes com valores competitivos e condições atrativas para aquisição.

Diferentes modalidades de compra

Outro destaque da agenda é a modalidade Aceita BB – Proposta Final, programada para 30 de junho e que marca o encerramento da campanha de vendas do mês.

Nesse formato, os imóveis são ofertados sem valor mínimo previamente divulgado. O interessado apresenta uma proposta diretamente ao Banco do Brasil, que realiza a análise e, caso a oferta seja aprovada, considera o imóvel arrematado.

Segundo o banco, a modalidade busca tornar o processo de aquisição mais dinâmico e estratégico, ampliando as possibilidades de negociação para os participantes.

Opções para diversos perfis

A iniciativa foi estruturada para atender diferentes perfis de compradores. Entre os públicos-alvo estão pessoas em busca do primeiro imóvel, famílias interessadas em ampliar patrimônio e investidores que desejam diversificar suas aplicações por meio do mercado imobiliário.

Entre as oportunidades oferecidas, destacam-se os imóveis com locação simultânea, que podem proporcionar geração imediata de renda, além dos imóveis retomados disponibilizados no Leilão Simplificado.

O Banco do Brasil ressalta que todo o processo é realizado de forma digital, com foco em praticidade, transparência e segurança para os participantes.

Como participar

Os interessados podem consultar os editais, fotografias, descrições detalhadas dos imóveis e todas as condições de participação por meio da plataforma oficial de vendas do banco.

As informações completas sobre os leilões e os procedimentos para cadastro e envio de propostas estão disponíveis no portal www.seuimovelbb.com.br.