Biomm firma parceria estratégica para produção de insulina glargina

247 - A farmacêutica brasileira Biomm S.A. (B3: BIOM3) firmou um contrato inicial de R$131 milhões dentro de uma parceria de dez anos com a Gan & Lee Pharmaceuticals, da China, e a Bio-Manguinhos/Fiocruz, para o fornecimento de insulina glargina ao Sistema Único de Saúde (SUS). As informações foram divulgadas pelo Brazil Stock Guide.

Segundo dados publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o acordo cobre as primeiras entregas previstas para 2025, correspondendo parcialmente ao primeiro ano de um contrato mais amplo de fornecimento. O projeto integra uma Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP), estratégia do governo federal voltada à nacionalização da produção farmacêutica, conforme a Portaria nº 59/2024 da SECTICS, do Ministério da Saúde.

A iniciativa busca reduzir a dependência brasileira de insulinas importadas e fortalecer a capacidade tecnológica local. De acordo com a Biomm, o programa deve acelerar a substituição da insulina humana pela insulina glargina, já consolidada como a mais utilizada no mundo entre as formulações basais. A companhia estima alcançar 30% do mercado nacional no primeiro ano de fornecimento e até 85% nos anos seguintes, acompanhando o padrão global de uso.

“O acordo representa um marco tanto para a Biomm quanto para o sistema público de saúde brasileiro”, afirmou o diretor financeiro e de Relações com Investidores, Marcelo Safádi Alvares. Segundo ele, o projeto alia o retorno comercial da empresa a prioridades de interesse público. A Biomm informou ainda que continuará atualizando seus investidores à medida que o cronograma de implementação avance.