BRF e Marfrig Fecham Acordo Bilionário com Fundo Saudita

247 - A BRF S.A. e a Marfrig Global Foods S.A. anunciaram um acordo estratégico com o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) para a criação da Sadia Halal, uma nova gigante global de proteínas halal. A transação, avaliada em US$ 2,07 bilhões, marca uma das maiores parcerias entre empresas brasileiras e o Oriente Médio no setor de alimentos. As informações são do Brazil Stock Guide.

O negócio consolida todas as operações da BRF e da Marfrig na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait e Omã em uma única plataforma regional, reunindo fábricas, centros de distribuição e escritórios comerciais sob a nova marca Sadia Halal. A parceria une a experiência operacional da Marfrig à força institucional e financeira do PIF, por meio de sua subsidiária Halal Products Development Company (HPDC).

De acordo com o CEO da HPDC, Fahad AlNuhait, a operação está alinhada à Visão 2030, plano estratégico do governo saudita que busca diversificar a economia e transformar o país em um polo global de produtos halal. “O movimento está em linha com a Visão 2030 da Arábia Saudita para acelerar a transformação sustentável e posicionar o reino como um centro mundial halal”, afirmou AlNuhait.

A BRF aportará ao novo empreendimento todos os seus ativos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes, além de unidades de distribuição no Golfo e o negócio de exportação direta para clientes da região MENA (Oriente Médio e Norte da África). Também farão parte da Sadia Halal a planta de alimentos processados e o centro de inovação em construção em Jeddah, além da participação na Addoha Poultry Company, produtora de frango resfriado em Dammam.

Essas operações geraram US$ 2,1 bilhões em vendas líquidas e US$ 230 milhões em EBITDA nos 12 meses encerrados em junho, o que representa cerca de 7,3% da receita consolidada da Marfrig. O fechamento do negócio está previsto para o primeiro trimestre de 2026, sujeito à aprovação de órgãos regulatórios.

A HPDC deterá inicialmente 10% da Sadia Halal, com a opção de elevar sua fatia para até 40% mediante aportes de capital. A expectativa é que a empresa realize um IPO a partir de 2027, dependendo das condições de mercado.

O CFO e diretor de Relações com Investidores da Marfrig e BRF, José Ignacio Scoseria Rey, destacou a importância do acordo: “Este movimento consolida a liderança da BRF em mercados de alto valor e amplia nossa presença estratégica na região MENA”.

Para o presidente do conselho da Marfrig, Marcos Molina, a parceria “insere de forma permanente a companhia na agenda de segurança alimentar da Arábia Saudita”. Já Fábio Mariano, vice-presidente da Marfrig para o mercado halal e CEO da Sadia Halal, afirmou que o projeto “expande nossa presença regional e fortalece nosso portfólio complementar, incluindo a linha de carnes bovinas Sadia Bassi”.

As fábricas brasileiras da BRF permanecerão fora da transação, mas continuarão fornecendo produtos à nova companhia por meio de um contrato de 10 anos, renovável, com preço de custo acrescido de 5%.

A Sadia Halal nasce com o objetivo de se tornar uma plataforma multiproteína — englobando aves, bovinos e alimentos processados —, com padrões globais de governança e ESG, e foco em abastecer tanto consumidores muçulmanos quanto não muçulmanos atraídos pelos altos padrões éticos e de qualidade do segmento halal.

O mercado global de alimentos halal movimenta mais de US$ 2 trilhões por ano, liderado pelas proteínas animais. A demanda deve ultrapassar US$ 1,5 trilhão até 2027, impulsionada pelo crescimento da população muçulmana, hoje com mais de 1,9 bilhão de pessoas — um público que cresce duas vezes mais rápido que a média mundial.