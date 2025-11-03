Eldorado Brasil tem alta de 16% no lucro do 3º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Eldorado Brasil teve lucro líquido de R$458 milhões no terceiro trimestre, um crescimento de 16% sobre o desempenho de um ano antes, embora o desempenho operacional tenha mostrado recuo de quase 30% no período, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira pela produtora de celulose controlada pelo grupo J&F.

A companhia, que tem uma fábrica em Três Lagoas (MS), teve um lucro operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$604 milhões, queda de 29% sobre um ano antes.

O balanço foi publicado alguns dias antes da maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, Suzano divulgar seu resultado de terceiro trimestre, previsto para a quinta-feira.

A Eldorado afirmou que embora a produção de celulose tenha crescido 14% na comparação anual, a 467 mil toneladas, e as vendas avançado 19%, a 457 mil toneladas, a receita líquida caiu 12% no período, para R$1,39 bilhão.

Segundo a empresa, o preço médio da celulose da Eldorado no terceiro trimestre foi de US$528 a tonelada, redução de 7% em comparação com o segundo trimestre, "devido ao mix de regiões que apresentaram movimentos diferentes de preços". Na comparação com o terceiro trimestre de 2024, o preço mostrou recuo de 25%, afirmou a companhia.

"Os índices de referência de preços de celulose de fibra curta na China e na Europa apresentaram queda na comparação com os períodos anteriores. Porém, na China, ao final do período, os preços voltaram a apresentar uma tendência ascendente", afirmou a Eldorado.

Em meados de setembro, a Suzano avisou clientes sobre aumentos de preços de celulose a partir de outubro, da ordem de US$20 a tonelada para clientes na Ásia e de US$50 na Europa e Américas.

A Eldorado reduziu o custo caixa de produção de celulose em 12% no terceiro trimestre, para R$865 por tonelada.

A companhia terminou setembro com uma alavancagem financeira de 3,78 vezes quando medida em dólares, abaixo das 4,68 vezes do segundo trimestre.

