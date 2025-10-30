Empresa chinesa 99 investiga vazamento de dados sigilosos e possível espionagem corporativa

247 – A 99, empresa chinesa controlada pela gigante de tecnologia Didi, abriu uma investigação interna para apurar um possível caso de espionagem corporativa. A companhia suspeita que informações estratégicas e confidenciais tenham sido comprometidas em ações criminosas que envolvem acessos indevidos, furtos de laptops e o assédio de supostas consultorias a funcionários. A apuração foi revelada pelo jornal Valor Econômico.

De acordo com a empresa, há indícios de que planos de expansão da 99Food, contratos comerciais com restaurantes parceiros e estratégias de crescimento da operação no Brasil possam ter sido alvo de roubo de dados. A companhia informou que “não vai tolerar qualquer forma de má conduta com o uso de dados internos adquiridos de forma ilegal e tomará as ações legais cabíveis”.

Abordagens suspeitas e roubo de equipamentos

A investigação aponta que centenas de funcionários receberam mensagens de supostas consultorias oferecendo valores entre US$ 200 e US$ 1.000 para participarem de “pesquisas de mercado” que, na verdade, buscavam obter informações sensíveis sobre a operação da empresa. Muitos colaboradores relataram abordagens diárias, o que acendeu o alerta interno sobre possíveis tentativas coordenadas de espionagem.

Além das abordagens, a 99 registrou furtos e roubos de notebooks corporativos pertencentes a funcionários em posições estratégicas — incluindo profissionais próximos à alta liderança. A companhia também detectou tentativas diárias de invasão aos seus sistemas internos e ao aplicativo, o que levou à adoção de medidas adicionais de segurança digital.

Contexto de tensão no setor de delivery

A investigação ocorre em meio a um ambiente de forte concorrência no setor de mobilidade e delivery no Brasil. Na semana anterior, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão na capital e em Sorocaba, no interior do Estado, para apurar práticas de concorrência desleal envolvendo ex-funcionários do iFood.

As denúncias investigadas pelas autoridades incluem furto qualificado, abuso de confiança, violação de segredo profissional e invasão de dispositivos de informática. Os casos tramitam sob sigilo de Justiça.

A 99, fundada em 2012 e adquirida pela Didi Chuxing em 2018, é uma das maiores plataformas de transporte urbano e delivery do país. O caso levanta preocupações sobre a segurança de dados e a integridade competitiva no mercado brasileiro de tecnologia e mobilidade.