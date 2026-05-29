Empresas revisam gastos com IA após caso de US$ 500 milhões com Claude

247 - Uma empresa gastou aproximadamente US$ 500 milhões em apenas um mês com o uso do Claude, modelo de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic, em um episódio que chamou a atenção do setor de tecnologia e reacendeu o debate sobre os custos da adoção em larga escala dessas ferramentas. O caso foi relatado por um consultor de IA ao site Axios e rapidamente se tornou um símbolo dos desafios enfrentados por companhias que aceleraram seus investimentos em inteligência artificial generativa.

Segundo a reportagem original publicada pela Axios e repercutida pelo InfoMoney, a empresa responsável pelo gasto não teve sua identidade revelada. O episódio evidenciou uma nova etapa do mercado de IA, marcada pela crescente preocupação com os custos operacionais associados ao uso intensivo dessas tecnologias.

De acordo com o consultor ouvido pela publicação norte-americana, a organização não estabeleceu limites para a utilização das licenças do Claude por seus funcionários. Com isso, a ferramenta passou a ser usada amplamente em diferentes atividades, incluindo tarefas simples que poderiam ser executadas sem o auxílio de inteligência artificial.

Uso sem restrições elevou custos

O relato aponta que a ausência de mecanismos de controle permitiu que equipes recorressem ao modelo de forma indiscriminada. Um diretor de tecnologia (CTO) ouvido pela Axios afirmou que a ferramenta chegou a ser utilizada até mesmo para consultar informações básicas, como previsões meteorológicas.

A dimensão do gasto rapidamente repercutiu nas redes sociais, onde usuários comentaram o caso com ironia. Uma das publicações mencionadas pela Axios dizia: “Cinco jatinhos privados. Dois iates. Uma ilha inteira. Tudo vaporizado em tokens”.

Outro comentário destacou o impacto da cifra alcançada. “Queria estar na reunião com o sujeito que deixou a conta do Claude chegar a meio bilhão de dólares em um mês. Faz o quê? Demite na hora?”, escreveu um usuário.

Empresas buscam maior controle sobre investimentos

Embora seja considerado um caso extremo, o episódio reflete uma tendência mais ampla observada em grandes corporações. Após um período de forte entusiasmo com a inteligência artificial generativa, empresas começam a avaliar com mais rigor os custos envolvidos e a relação entre investimento e retorno financeiro.

A Axios relata que diversas organizações estão revendo suas estratégias de adoção de IA. Em muitos casos, executivos têm questionado se o aumento do uso dessas ferramentas está efetivamente gerando ganhos de produtividade, eficiência ou crescimento das receitas.

Nesse contexto, a Microsoft estaria substituindo licenças do Claude Code por alternativas consideradas mais econômicas, como o GitHub Copilot CLI, desenvolvido pela própria companhia. O objetivo seria reduzir despesas sem comprometer a capacidade operacional das equipes.

Uber e Amazon também reavaliam estratégias

Outro exemplo citado pela Axios envolve a Uber. Segundo a publicação, a empresa teria consumido já em abril todo o orçamento previsto para 2026 destinado ao Claude Code.

Diante desse cenário, o executivo Andrew Macdonald afirmou que “a ligação não está lá” entre o aumento da utilização de ferramentas de inteligência artificial e a geração de benefícios concretos para os clientes. A declaração reforça a preocupação crescente de empresas em mensurar os resultados efetivos dos investimentos realizados.

A Amazon também aparece entre as companhias que estão ajustando sua abordagem em relação à inteligência artificial. A empresa decidiu encerrar um sistema interno criado por funcionários para monitorar quem consumia mais tokens de IA.

Pressão por uso de IA perde força

Segundo informações obtidas pelo Financial Times, havia uma pressão informal para que colaboradores utilizassem cada vez mais as ferramentas de inteligência artificial, independentemente dos resultados concretos alcançados.

Nos últimos meses, no entanto, a postura da companhia passou a mudar. A direção da Amazon tem defendido uma utilização mais estratégica e orientada a objetivos claros de negócio.

Em mensagem enviada aos funcionários, o vice-presidente sênior da empresa, Dave Treadwell, orientou que a tecnologia não seja utilizada apenas por hábito ou conveniência. “Use IA para resolver problemas de clientes, problemas de negócio, para inovar”, afirmou. A declaração sintetiza uma mudança de postura que ganha força no setor: a busca por aplicações que gerem valor real e justifiquem os elevados custos associados à inteligência artificial.