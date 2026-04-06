Executivo deixa Embraer para assumir cargo de CFO na Azul

247 - A Embraer anunciou nesta segunda-feira (6) a saída de Antonio Carlos Garcia do cargo de vice-presidente executivo financeiro e de relações com investidores. O executivo assumirá, ainda em abril, a função de diretor financeiro (CFO) e diretor de relações com investidores na Azul. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

Na companhia aérea, Garcia substituirá Alexandre Wagner Malfitani, que deixará o posto no dia 20 de abril. A movimentação marca uma mudança relevante na estrutura financeira da Azul, ao incorporar um executivo com ampla experiência no setor industrial e forte atuação em mercados internacionais.

Em comunicado ao mercado, a Embraer destacou a contribuição de Garcia ao longo de sua trajetória na empresa, ressaltando seu papel no fortalecimento da disciplina financeira, no relacionamento com investidores e na entrega de resultados consistentes, alinhados à estratégia de longo prazo da companhia.

Para garantir a continuidade das operações durante o período de transição, o conselho de administração da Embraer designou interinamente o atual CEO, Francisco Gomes Neto, para acumular as funções financeiras até a definição de um novo executivo para o cargo.

A fabricante de aeronaves também informou que a saída de Garcia não altera sua estratégia, suas operações nem seus compromissos financeiros, reforçando a estabilidade do planejamento corporativo mesmo diante da mudança na liderança.

Antes de ingressar na Embraer, Antonio Carlos Garcia construiu carreira internacional, com passagem pela ThyssenKrupp, onde atuou como CFO global da unidade de Tecnologias Forjadas na Alemanha. O executivo também ocupou posições de destaque no Grupo ZF, no Brasil, e no Siemens.

Garcia é formado em Ciências Contábeis pelas Faculdades Integradas Campos Salles, possui MBA pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e formação executiva pela Harvard Business School, consolidando uma trajetória marcada pela atuação em grandes multinacionais e pela experiência em gestão financeira estratégica.