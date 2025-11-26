Com Lula, Ibovespa avança e bate os 158 mil pontos pela 1ª vez

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançou nesta quarta-feira e fechou acima dos 158 mil pontos pela primeira vez na história, em meio a crescentes expectativas de mais um corte de juros nos Estados Unidos em 2025, o que tende a favorecer o fluxo de capital externo para as ações brasileiras.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,7%, a 158.559,72 pontos, nova máxima de fechamento, de acordo com dados preliminares. No melhor momento, chegou a 158.713,52 pontos, recorde intradia, superando o topo de 11 de novembro. Na mínima, marcou 155.914,29 pontos.

O volume financeiro somava R$23,12 bilhões antes dos ajustes finais.

(Por Paula Arend Laier)