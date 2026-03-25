Meta anuncia demissões e reestrutura equipes globais

247 - A Meta Platforms iniciou uma nova rodada de demissões que atinge centenas de funcionários em diversas áreas, como vendas, recrutamento e a divisão de hardware Reality Labs. Segundo reportagem da Bloomberg, os cortes fazem parte de um processo de reestruturação interna que ocorre simultaneamente ao aumento significativo dos investimentos da empresa em inteligência artificial.

As informações foram divulgadas inicialmente por fontes com conhecimento do assunto, que pediram anonimato. Segundo esses relatos, as demissões impactam trabalhadores tanto nos Estados Unidos quanto em outros países, embora parte dos profissionais afetados possa receber propostas para assumir novas funções ou até se realocar para outras regiões, como alternativa para permanecer na companhia.

Ainda de acordo com pessoas familiarizadas com o tema, alguns funcionários da Reality Labs foram orientados a trabalhar remotamente na quarta-feira, como preparação para os desligamentos. A divisão é responsável pelo desenvolvimento de tecnologias como óculos inteligentes e dispositivos de realidade virtual.

Em nota oficial, um porta-voz da empresa afirmou: “Equipes em toda a Meta passam regularmente por reestruturações ou implementam mudanças para garantir que estejam na melhor posição para atingir seus objetivos”. O representante acrescentou ainda: “Sempre que possível, estamos encontrando outras oportunidades para funcionários cujas posições possam ser impactadas".

O total de desligamentos deve ficar abaixo de mil trabalhadores, segundo uma das fontes. No início do ano, a Meta contava com aproximadamente 79 mil empregados em todo o mundo.

Apesar das reduções no quadro de pessoal, a companhia segue ampliando de forma agressiva seus investimentos em inteligência artificial. O CEO Mark Zuckerberg já afirmou que a empresa pretende destinar até US$ 135 bilhões em gastos de capital neste ano, além de um plano de investimento de até US$ 600 bilhões em infraestrutura nos Estados Unidos até 2028.

Zuckerberg também tem destacado o papel crescente da inteligência artificial na transformação dos processos internos da empresa. Atualmente, engenheiros da Meta já utilizam agentes de IA para auxiliar em tarefas como programação e desenvolvimento de projetos.

A reestruturação não é um movimento isolado. Em janeiro, a Reality Labs já havia demitido mais de mil funcionários, refletindo uma mudança de estratégia da empresa, que passou a priorizar o desenvolvimento de dispositivos vestíveis com inteligência artificial e a reduzir investimentos em produtos ligados ao chamado metaverso.