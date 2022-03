Kiko Nogueira, editor do DCM, anuncia processo contra Rodrigo Padula, editor cirista da Wikipédia

Apoie o 247

247 – O jornalista Kiko Nogueira, editor do DCM , anunciou que irá processar o ativista digital Rodrigo Padula, que atua como editor da Wikipédia e militante da campanha presidencial de Ciro Gomes, pré-candidato do PDT ao Palácio do Planalto. Na Wikipédia, Padula participou de uma campanha para classificar o Brasil 247 como "fonte não confiável" para os usuários e disse que fará o mesmo com os sites progressistas DCM e Revista Fórum , assim como com a Jovem Pan e a Revista Oeste , veículos mais associados ao campo da direita.

"A militância de Ciro Gomes é tão ou mais delinquente que a de Bolsonaro. O senhor Padula está extrapolando suas funções e usando a Wikipedia para tentar eliminar adversários políticos. Esperamos que a Wikipédia proteja sua integridade e de seus usuários diante desse tipo de expediente. O senhor Padula será processado", disse Kiko Nogueira ao 247, que também irá processar o wikipedista.

A classificação promovida por Padula interessa não apenas a Ciro Gomes, mas também a grupos da imprensa corporativa, como Globo, que vêm perdendo espaço para novos veículos, tanto à esquerda, como à direita. Reportagens do 247 demonstram que Padula participa intensamente da campanha de Ciro Gomes , o que demonstra que a Wikipédia está sendo capturada por interesses políticos e privados , ferindo seu princípio editorial da neutralidade .

