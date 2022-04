‘Wikipédia, que sempre prezou pela transparência, não mostra critérios do que não é fonte confiável?’, indaga professora da UFF

Apoie o 247

247 - Professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) que estuda desinformação, Thaiane Oliveira comentou na TV 247 o caso envolvendo a Wikipédia e o Brasil 247, que por uma articulação coordenada por um militante apoiador do candidato a presidente Ciro Gomes (PDT), foi classificado como ‘fonte não confiável’. De acordo com a professora, o episódio “pode parecer banal na Wikipédia, mas é muito mais danoso à nossa democracia do que aparenta ser. A forma como isso tem ocorrido é gravíssima”.

O caso, alerta Thaiane Oliveira, é “questão central para ligar o sinal de alerta sobre o lobby a editores” da Wikipédia.

“Como a gente pode atribuir a responsabilidade à Wikipédia ao definir o que é uma mídia confiável e o que não é sem estabelecer esses critérios? É uma plataforma que sempre prezou pela transparência, pela participação pública, pela construção colaborativa da informação. Como não apresentam esses critérios do que é confiável e o que não é confiável?”, questionou.

