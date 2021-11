10 lançamentos de skincare que vale a pena conhecer

Apoie o 247

Quem não ama produtinhos de skincare? Hoje pode ser adulto ou criança, esse ritual de beleza ganhou o coração de todos!

Cuidar da pele é essencial pois vale lembrar que não é só por uma questão estética e sim de saúde.

A rotina de skincare é um momento que você pode tirar para si, como um ato de amor próprio.É o momento de desacelerar, relaxar, se cuidar e aliviar a mente. E hoje no mercado já há diversas marcas e opções para incluir na sua rotina.Há quem tenha um passo a passo, e há quem passe na ordem que achar melhor. Na rotina do skincare não há julgamentos, o importante é manter o cuidado com a pele. Combinado?E para te ajudar, separamos 10 lançamentos de skincare que irão transformar sua rotina de cuidados. Veja a seguir:

Conheça os 10 lançamentos de skincare

Se você acha que skincare é só no rosto está enganado! Você sabia que existem no mercado esfoliantes para o pé, nádegas e muito mais?O mais conhecido por todos nós é os hidratantes corporais, mas cada vez mais as marcas vem inovando e proporcionando resultados surpreendentes.

1. Loção Hidratante Corporal

Muitos podem nem saber que o hidratante corporal faz sim parte da rotina de skin care. É muito importante ter uma pele hidratada, evitando assim rachaduras nos pés ou uma pele áspera.

Se o seu objetivo é ter uma pele macia, o hidratante corporal cumpre esse papel.Nossa indicação de lançamento é a loção hidratante da marca CeraVe. E provavelmente você já ouviu falar dele.Não possui cheiro, o que ajuda e muito as pessoas que são alérgicas!

E você sabia que esse hidratante corporal possui um ótimo custo-benefício? Seu preço está entre R$75 e há diversos tamanhos disponíveis.

Sem falar que sua textura é fluida, ou seja, fácil de espalhar e também de absorção.

2. Água termal

Não estamos falando de uma aguinha, estamos falando de um produto que tem o poder de refrescar e combater possíveis irritações da pele.

A princípio pode parecer sem sentido ter esse produto em sua rotina de skincare, mas irei te provar ao contrário.

Se você busca acalmar sua pele e se refrescar, ele é o item ideal. Sabe quando tiramos o bigode e fica uma vermelhidão?Então, a água termal irá ajudar a hidratar a pele e acalmar para que a vermelhidão suma. Além disso, ajuda a combater irritações causadas pelo sol, ou seja, na hora de ir para praia, leve junto com você!

Se você também realiza procedimentos estéticos como botox ou sobrancelha, o ideal é acalmar a pele com uma boa água termal.

Viu quantas vantagens ter em sua rotina uma água termal pode proporcionar? O novo lançamento da AVÈNE é o indicado para essas ocasiões e está saindo por volta de R$65,61.

3. Sérum Anti-Idade Hyalu B5 Repair

Para aqueles que estão fugindo do envelhecimento precoce, ter um sérum anti-idade é o mais recomendado.

Com ele é possível reduzir a aparência de rugas, recuperar a elasticidade da pele, e sem falar que ajuda a melhorar a luminosidade da pele.

Esse sérum lembra bastante um gel, além de ser bastante refrescante. Já sua embalagem como vemos na foto possui um conta contas. Por isso, o recomendado é aplicar uma pequena quantidade, por volta de 3 gotas e assim espalhar o produto pelo rosto e pescoço.

Lembre-se que o sérum pode ser usado tanto de manhã quanto de noite, mas sempre evitando o contato com os olhos, combinado?

O novo lançamento da La Roche-Posay é o mais indicado para sua rotina de skincare.

4. Clareador Anti Acne Normaderm Skin Corrector

5. Protetor Solar com Cor Ideal Soleil FPS 30

Um dos itens mais importantes de todos é o protetor solar.Não deve fazer o uso dele somente na praia, sabia? No dia a dia ele é tão importante quanto.É ele que irá ajudar a prevenir manchas e o envelhecimento precoce da sua pele.Por isso, esse item é mais do que essencial em sua rotina skincare.



6. Solução Micelar Sensibio H2O

Remover maquiagem é um dos passos mais importantes da rotina de skincare. E se você não faz isso, sinto em te informar que não adianta nada os próximos passos.Esse lançamento da Bioderma é para levar para qualquer lugar. Ou seja, se você não for dormir em casa ainda dá para manter a rotina de cuidados. Seu preço está por volta de R$35,90



7. Hidratante Reparador Cicaplast Baume B5

Se você sente sua boca sempre seca, o Hidratante Reparador Cicaplast Baume B5 da La Roche-Posay irá te ajudar nessa.

Esse produto cabe na bolsa, ou seja, você pode levar ele além da sua rotina de skincare.

Seu objetivo é hidratar e acalmar a pele. O valor deste produto está por volta de R$29,90

8. Talco Cremoso Antisséptico

E você sabia que a Granado não é somente sabonete? A marca lançou uma nova linha de produtos que são tudo de bom!

Se você possui problemas com transpiração excessiva, o talco cremoso antisséptico precisa estar em sua rotina de skincare.

Além de inibir o suor, ajuda a combater micoses e fungos.Seu preço está por volta de R$25,90 e é facilmente encontrado em farmácias.

9. Loção Hidratante Facial

Assim como falamos do CeraVe para o corpo todo, a marca também lançou uma loção somente para o rosto. Esse hidratante é indicado para peles secas e normais. Além disso, não possui cheiro e não obstrui os poros. Demais, não é mesmo?

10. Sérum Anti-Idade Glycare

E como falamos acima do sérum, não podemos deixar de fora o novo lançamento da Mantecorp.O Sérum Anti-Idade Glycare é o mais indicado para peles mistas e oleosas.Ele tem como objetivo reduzir os sinais de envelhecimento. Por isso, se você quer evitar o envelhecimento precoce, ter esse produto em sua rotina é essencial.O indicado é usar ele pelo menos duas vezes na semana. Lembrando que se sua pele for oleosa, você pode usar ele todos os dias, pois ele ajuda a controlar a oleosidade. Principalmente se você usa muita maquiagem como travestis sp que precisam estar sempre com a pele pronta. Vale a pena adquirir o produto para a prevenção de manchas de espinhas ou poros, Veja abaixo o preço desse produto:

Seu valor está por volta de R$164,90.

