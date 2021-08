3 coisas que você deve avaliar antes de pedir um empréstimo

Conteúdo de Parceiros

Se você está pensando em pedir empréstimo, saiba que existem boas opções no mercado. Mas, antes disso, é muito importante avaliar se a modalidade do seu interesse é a melhor alternativa para você.

Será que você precisa realmente de um empréstimo?

Existem algumas perguntas muito importantes que você precisa responder antes de pedir dinheiro emprestado. São elas:

1. Você realmente precisa gastar o dinheiro?

Atualmente existem muitas opções para pegar empréstimo. Diferentes empresas prometem disponibilizar dinheiro de maneira fácil e rápida.

No entanto, não é porque é fácil pegar um empréstimo, que você deve fazê-lo. Muitas vezes, esses empréstimos facilitados contam com taxas de juros altíssimas, o que significa que você irá pagar muito caro para contar com esse dinheiro.

Então, antes de pegar empréstimo, analise, por exemplo, se você não pode adiar os gastos, a ponto de conseguir fazer uma economia para efetuar o pagamento à vista.

E lembre-se: se você tem tendência a comprar coisas por impulso, tente dar a si mesmo um período de reflexão de pelo menos dois dias. Você pode achar que não está tão interessado assim em adquirir um novo bem ou serviço.

2. Tem outras formas de financiar a compra?

Verifique se você não pode efetuar sua compra utilizando, por exemplo, cartão de crédito. Muitos estabelecimentos efetuam parcelamento das compras sem juros, ou com uma taxa de juros baixa.

Mas tome muito cuidado. Tenha certeza que você possui recursos suficientes para quitar a fatura do cartão de crédito.

Caso contrário, você terá que arcar com taxas de juros muito altas, além de se complicar com o pagamento das faturas dos meses seguintes. Há também estabelecimentos que oferecem a opção de crediário. Nesses casos, geralmente, são embutidos juros na sua compra.

Por isso, vale a pena simular quanto você pagaria na opção crediário e quanto você pagaria em um empréstimo para comprar à vista.

3. Pode pagar o dinheiro que está planejando pegar emprestado?

Algumas pessoas que tomam dinheiro não pensam sobre como irão pagá-lo ou se podem pagar, porque sentem que não têm outra opção.

Se você definitivamente tiver que tomar empréstimo, tenha certeza de que pode pagá-lo. Além disso, há uma série de fatores importantes a considerar:

Quanto você pode pagar?

É muito importante calcular quanto você pode pagar mensalmente, pois isso afetará qual opção de empréstimo é mais adequada para você.

Certifique-se de que você está sendo realista sobre quanto você consegue pagar, considerando fatores como aumento de aluguel, pagamento de impostos e gastos mensais com alimentação, gás, energia elétrica, emergências que podem acontecer etc.

Considere todas as modalidades de empréstimo

Muitas pessoas, quando pensam em pegar empréstimo, consideram apenas os grandes bancos que, em geral, trabalham com as modalidades de crédito pessoal ou financiamento de imóveis ou veículos.

No entanto, existem outras opções disponíveis no mercado que, muitas vezes, são mais atrativas. Um bom exemplo é o empréstimo com imóvel de garantia, também conhecido como home equity.

Nessa modalidade, você dá um imóvel como garantia de pagamento do empréstimo e, devido a isso, conta com taxa de juros muito baixas e prazo de pagamento mais elástico. A CashMe, que é uma fintech do Grupo Cyrela, é especialista no segmento e é hoje reconhecida como a maior da América Latina. Ela oferece valores diferenciados e exclusivos, que cabem no bolso do consumidor!

Qual o melhor tipo de empréstimo para você?

O melhor tipo de empréstimo para você vai depender, entre outras coisas, da sua capacidade de pagamento e sua renda mensal, além dos bens que você possui para dar em garantia etc.

É muito importante escolher o tipo certo de crédito ou empréstimo para sua situação. Caso contrário, você acabará pagando mais do que o necessário.

Compare as opções de crédito se atentando para:

a taxa de juros;

prazo de pagamento;

valor das parcelas;

penalidades por atraso no pagamento das parcelas;

custo real do empréstimo (quanto você vai pagar no total) etc.

E lembre-se que nem todas as opções de crédito são boas ou seguras. Por isso, procure saber o máximo de informações possíveis a respeito da empresa com a qual você pretende pegar empréstimo.