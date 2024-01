3 melhores apps para recarga Google Play - Até 27% de cashback

Apoie o 247

Os 3 melhores apps para recarga Google Play são:

1) RecargaPay - Até 27% de cashback

2) PicPay

3) Mercado Pago

O RecargaPay, PicPay e Mercado Pago são os 3 atuais melhores apps para fazer a r ecarga do Google Play . Eles funcionam de maneira parecida, entretanto, o único que oferece cashback é o RecargaPay com até 27% do dinheiro de volta. O Gift Card Google Play é um vale-presente, que pode ser convertido em crédito para usar dentro da sua loja de aplicativo. Ao resgatar o código, o valor é adicionado ao saldo ou à biblioteca do app. Também é possível adicionar saldo no Google Play com o Pix .

1) Recarga Google Play com RecargaPay - Até 27% de cashback

O RecargaPay é uma carteira digital que oferece a recarga do Google Play com o app, podendo ganhar cashbacks em dinheiro de até 27%. Além disso, o app também oferece pagamentos Pix com o cartão de crédito, com taxa fixa de 3,49%.

Confira a seguir como comprar o gift card Google Play pelo app:

Baixe o aplicativo RecargaPay

Adicione saldo a conta através do Pix

Clique em “Vale-presente”

Selecione o Google Play

Adicione o valor desejado

Efetue o pagamento

Receba o cashback de até 27%

Outra opção também é fazer a recarga do seu Gift card usando o cartão de crédito, mas com essa forma de pagamento, não é possível receber o cashback. Pois, receber parte do dinheiro de volta está disponível apenas para pagamentos com saldo em conta.

2) Recarga Google Play com PicPay

O PicPay é outra carteira digital que oferece a recarga do Google Play, embora não ofereça cashback pela operação. No app, é possível escolher o valor desejado para o Gift card, além da escolha do pagamento, que pode ser com o saldo em conta ou com o cartão.

Confira a seguir como recarregar o Google Play pelo app:

Baixe o app do Picpay

Selecione “ Compre gift cards”

Clique em “Google Play”

Escolha o valor

Selecione a forma de pagamento: “Saldo” ou “Cartão”

Clique em “Pagar”

Nos pagamentos com o cartão de crédito é possível parcelar o valor em 12x, a depender do valor selecionado.

3) Recarga Google Play com Mercado Pago

No Mercado Pago também é possível fazer a compra de Gift cards para recarregar o seu Google Play. Além disso, no app também é possível comprar vale-presente digital para outros serviços como Uber, Spotify e muito mais.

Confira a seguir como recarregar o Google Play com o Mercado Pago:

Baixe o app do Mercado Pago

Clique em “Pagar”

Selecione “Comprar gift cards”

Clique em “Google Play”

Escolha o valor

Selecione a forma de pagamento

Confirme o pagamento

No app, os gift cards podem ser comprados quando você desejar, onde você estiver. Além disso, pode ser para o seu uso ou para presentear outra pessoa.

Como ativar meu código no Google Play?

Os aplicativos descritos ao decorrer do texto oferecem aos usuários a possibilidade de recarregar o Google Play. Neles, após a compra do Gift card, um código é disponibilizado para resgatar o crédito.

Veja como ativar o código no app:

Abra o aplicativo da Google Play

Clique no ícone do seu perfil, no canto superior direito

Selecione “Pagamentos e assinaturas”

Clique em “Resgatar código”

Insira o código

Confirme

Ao confirmar o código, o valor estará disponível no saldo do Google Play. Você poderá usar o valor para comprar filmes, livros, apps, fazer o pagamento de assinaturas e adquirir o Play Banca.

Qual o prazo de validade do saldo Google Play?

Conforme a cláusula 7 dos Termos de Serviços Brasileiros para vales-presentes do Google Play, não existe um prazo de validade para o uso do saldo do Google Play. Ou seja, o usuário pode usar quando preferir. Entretanto, é preferível que você use o saldo para adquirir algum item do Google Play ou fazer o pagamento de alguma assinatura, pois não há motivos para não usá-lo.

Conclusão

Ao decorrer do texto abordamos os três melhores apps para recarregar o Google Play, o RecagaPay, PicPay e Mercado Pago. Abordamos também como fazer o recarga em cada um dos aplicativos. Recomendamos aos usuários que usem o RecargaPay para fazer a recarga do saldo no Google Play, pois entre os aplicativos citados, esse é o único que oferece cashback. O app oferece até 27% do dinheiro de volta. Lembramos que não existe um prazo de validade para usar o saldo do valor resgatado no Gift card do Google Play. Você pode usar o valor quando e como preferir. Use o saldo para comprar filmes, livros, apps ou pagar assinaturas.

Perguntas Frequentes

Qual app oferece cashback para a recarga do Google Play?

O RecargaPay.

Como resgatar o meu Gift Card do Google Play?

No aplicativo Google Play.

Posso recarregar o Google Play com o cartão?

Sim.

Posso recarregar o Google Play com o Pix?

Sim.

Como ter saldo no Google Play?

Através dos Gift Cards.

