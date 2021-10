4 Dicas de como ganhar seguidores no Instagram

Apoie o 247

Saber como ganhar seguidores no Instagram é algo que muitas pessoas têm interesse e que pode render muito dinheiro.

Afinal essa é uma das principais redes sociais do mundo, o aplicativo já conta com mais de 1,2 bilhões de usuários e muitas vantagens para serem exploradas.

O público jovem é bastante presente dentro da rede e 84% dos jovens de 16 a 29 anos, consideram o Instagram como a principal rede social do mundo. Por isso uma presença forte no insta é essencial para quem quer produzir conteúdo para a internet.

Sejam por motivos pessoais ou profissionais, ganhar seguidores no Instagram é o objetivo de muita gente, e hoje você vai aprender como ter mais seguidores no Instagram.

Como Conseguir Seguidores no Instagram?

Para ter mais seguidores no Instagram é preciso levar em consideração diversos fatores que interferem nesse processo.

Afinal, muitos pontos devem ser explorados e entendidos para uma melhor compreensão da rede social.

É necessário entender o que leva as outras pessoas a seguir uma conta; como conseguir um alcance ideal nas publicações; como convencer as pessoas a te seguirem, etc.

É exatamente através dessas respostas que é possível traçar o melhor caminho para ganhar seguidores no Instagram.

Uma boa opção é comprar seguidores no Instagram, isso porque a fase inicial é justamente a mais difícil de conseguir isso.

Então, contar com uma ajudinha extra faz toda a diferença, deixando o perfil já com um número interessante de seguidores, e fazendo das demais técnicas muito mais fáceis.

Benefícios de Comprar Seguidores

Aparecer em primeiro nas buscas

Aumenta a Autoridade do Perfil

Mais Visualizações no Stories

Ganha mais Curtidas no Instagram

De toda forma, todo o processo exige paciência e dedicação, pois dessa forma os resultados serão muito mais significativos e virão bem mais rápidos.

Cuidar de cada passo com atenção, produzir conteúdo de qualidade e se dedicar a esse propósito faz toda a diferença, e assim os seguidores orgânicos vão começar a surgir na sua conta.

Tudo o que é preciso realmente é escolher o caminho correto e percorrer todo o percurso com calma.

Observar os concorrentes e apostar nos conteúdos tendência como o Reels do Instagram, por exemplo, é uma estratégia que gera bastante visualizações e curtidas.

Vejamos então algumas dicas para ganhar seguidores no Instagram de uma forma segura e eficiente.

Conteúdo para Instagram

Realmente não há como fugir, você precisa sempre de novas ideias de conteúdo para Instagram e isso vai tornar o seu perfil mais interessante e engajado com seu público.

Por que as pessoas seguem um usuário? Simplesmente porque ele tem algo de interessante para oferecer.

Outra possibilidade é a curiosidade de acompanhar a vida da pessoa, ver suas publicações, como é seu dia, etc.

Em todo caso, é necessário ser alguém interessante, ter algo a oferecer e criar intimidade e conexão com seu público.

Qual a vantagem de seguir uma conta com poucos seguidores e apenas publicações padrão?

Bem, realmente não há vantagem nenhuma, a não ser que você queira apenas que ela te siga de volta.

Sendo assim, para ganhar seguidores no Instagram, é necessário criar emoções nas pessoas para que elas se identifiquem com seu produto e/ou serviço.

Mas também é possível comprar seguidores reais. Assim, muitos passos serão dados de uma única vez.

Isso porque, é preciso levar em conta diversos fatores como o engajamento, e para ter isso, é necessário ter seguidores que realmente assistam e interajam com suas publicações.

Um fato interessante é que, quando bem movimentado, quanto mais seguidores se tem, mais seguidores se pode conseguir. Tudo através do "efeito manada".

Essa é uma questão muito simples de engajamento, pois há muitas pessoas envolvidas com a conta; e se você tem um número considerável de seguidores, você provavelmente é uma pessoa interessante.

Dessa forma, comprar seguidores brasileiros ajuda bastante a adquirir um número bacana de usuários engajados.

Sem falar, é claro, na própria ótica de mostrar-se como alguém interessante, já que se muitas pessoas já seguem a conta, isso passa para os outros usuários que sua conta é uma autoridade no assunto.

Então, vale a pena investir nessa estratégia de marketing, principalmente nessa fase inicial, onde é mais difícil conseguir ganhar seguidores no Instagram.

(SDV) A Estratégia de Seguir de Volta

O que é sdv? Após entender essa questão de tornar-se alguém interessante e que produz conteúdo de qualidade, é preciso também adotar outras práticas para ganhar seguidores; uma das principais é o "sdv instagram".

E o segundo passo está também relacionado com o primeiro, que define o tipo de perfil que se é.

Por exemplo; você decidiu investir em covers de músicas famosas, e mostrar o talento para as outras pessoas.

Com isso, é preciso ter foco nessa área, já que é ela realmente que vai fazer parte do mundo da conta.

Tendo em vista esse posicionamento, basta buscar novos seguidores analisando outras contas semelhantes a sua.

Isso porque se um usuário está seguindo um perfil que também faça covers de canções, é porque ele tem interesse nesse tipo de perfil.

Então, aproveitando-se dessa probabilidade, esse seguidor torna-se um alvo em potencial para investir.

E tudo o que é preciso fazer é simplesmente seguir as pessoas que seguem essa conta semelhante.

Esperar que elas te sigam de volta, é uma das melhores formas de ganhar seguidores no Instagram.

Embora seja mais demorado e trabalhoso do que comprar seguidores, isso gera resultados significativos, por serem pessoas interessadas no mesmo assunto que você compartilha.

É importante lembrar que nem todas as pessoas que você seguir irão te seguir de volta, mas as que seguirem realmente irão valer a pena.

Assim, é preciso ter foco e paciência, e investir nesse método de uma forma escalonada.

A rede social não enxerga com bons olhos o fato de seguir centenas de pessoas de uma vez só e isso pode te render penalizações como; suspensão temporária ou até o banimento da sua conta.

Mas se fizer tudo com calma, seguindo um número mediano de pessoas por dia, tudo dará certo, sem o menor problema.

Hashtag para Instagram

Com uma quantidade inicial de seguidores interessante, que já possam gerar um engajamento inicial, é hora de partir para outros métodos também.

Como mencionado, ninguém terá interesse em seguir uma conta sem uma foto de perfil e sem publicações.

Então, um terceiro passo que deve ser dado é justamente investir no conteúdo da conta, criando publicações interessantes e que atraia novos usuários.

Seguindo o exemplo de um perfil que faz cover de músicas, é hora de produzir conteúdos postar no feed e também utilizar isso para ganhar seguidores no Instagram.

Pra que serve a #hashtag? Uma forma bem básica de fazer isso é através das hashtags mais usadas, que juntam as publicações similares no Explorar da rede social.

Assim, quando um usuário tiver interesse no assunto relacionado, o vídeo ou conteúdo irá aparecer em seu Explorar, mesmo que ele ainda não te siga.

Afinal, essa é a utilidade dessa função, de explorar novos conteúdos e novos perfis, que possam se mostrar interessantes para quem busca.

Utilizar hashtag para ganhar seguidores faz toda a diferença, pois leva o conteúdo além dos seus seguidores, e de uma forma orgânica.

Mas é importante usar esse recurso de uma forma adequada, sem exageros, pois o foco é super importante.

A primeira dica é usar aquelas que já estão rolando dentro da rede. Ao começar a escrever uma hashtag, aparecerão várias opções relacionadas, e quantas vezes foram postadas.

É importante não usar as que estão na primeira colocação, pois já estão muito concorridas.

No entanto, usar uma que tenha poucas utilizações não irá gerar o resultado esperado.

Então, é preciso utilizar uma que esteja em uma posição mediana, com um bom número de menções, mas sem ser algo tão competitivo.

E é importante não exagerar e usar no máximo 3 hashtags por publicação, que realmente tenham haver com esse nicho.

Caso contrário, a recomendação do Instagram não será precisa, e os resultados não serão alcançados.

Bio do Insta

Ao atrair a atenção inicial das pessoas, é preciso dar algo a mais, convencê-las de que seguir o perfil é realmente algo benéfico.

E a porta de entrada dentro dessa conta, além da foto do perfil, e das publicações em si, é a biografia.

A biografia é o texto que fica logo abaixo da foto do perfil, e serve justamente para mostrar quem é aquele usuário.

Sendo assim, as informações prestadas ali devem ser relevantes, e resumir a essência do usuário.

Inserir dados acadêmicos e profissionais é um dos primeiros pontos que devem ser tratados.

Dessa forma, é interessante colocar a formação, qual a profissão que se exerce, ou qual o campo de atuação do usuário.

Assim, quem visita o perfil consegue ter uma visão melhor sobre a conta, e forma alí seu pensamento inicial.

É exatamente esse passo que irá definir se ele irá seguir ou não sua conta, dependendo do que ele entender sobre ela.

Então, acrescentar uma visão geral sobre a vida e o mundo, bem como os sonhos a serem perseguidos, mostra muito do que realmente se é.

E essa identificação consegue gerar bons resultados, devendo realmente ser muito bem explorada.

Dentro da biografia também é possível acrescentar um link, sendo basicamente o único local onde é permitido inserir um link clicável na rede social.

Para quem não sabe, ao colocar um link em uma publicação do feed, por exemplo, ele fica apenas escrito, mas não é clicável.

A biografia, por outro lado, permite essa introdução, e deve ser aproveitada ao máximo.

É possível direcionar os usuários para outras redes sociais, por exemplo, para um canal do Youtube, para o site da empresa, e muito mais.

É necessário agregar mais valor à conta, fornecendo ainda mais informações interessantes para os visitantes.