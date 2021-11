4 filmes biográficos de importantes figuras da história brasileira

Apoie o 247

As séries e os filmes biográficos estão em alta na atualidade. Entretanto, como o cinema nacional sempre foi comprometido politicamente, há várias produções mais antigas que contam as trajetórias de grandes figuras da nossa história, que são ótimas para refletir sobre o passado e o presente do país, além de conhecer melhor aqueles que mudaram os rumos da nação. Neste artigo, separamos quatro desses filmes:

O Velho: A História de Luiz Carlos Prestes

Luiz Carlos Prestes é mais conhecido por sua atuação de resistência contra a ditadura militar. Entretanto, sua vida política é muito mais do que isso, já que ele viveu diferentes momentos da história nacional. No filme O Velho, de 1997, sua história é intercalada com a trajetória do Brasil no século XX, através de depoimentos, imagens de época e narração do ator Paulo José. Foi premiado no festival É Tudo Verdade como melhor documentário brasileiro do ano.

Lula, o filho do Brasil

O filme Lula, o Filho do Brasil não segue o modelo documental, mas narra a trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva de um modo pouco conhecido: mais sobre sua vida íntima e menos sobre sua trajetória política, amplamente comentada. Na produção, lançada em 2010, podemos conhecer a infância do presidente, com foco especial em sua migração do interior de Pernambuco para São Paulo. Várias situações vividas por Lula e mostradas no filme permitem entender suas políticas contra a pobreza e a fome no Brasil.

Marighella

Carlos Marighella foi o maior inimigo da ditadura militar no Brasil e teve uma luta emblemática durante o período nefasto, já que sua liderança revolucionária incomodava muito quem detinha o poder na época. Agora, em 2021, sua trajetória voltou à tona através do lançamento de seu filme biográfico, dirigido por Wagner Moura e estrelado por Seu Jorge. A produção passou por diversos problemas que adiaram o lançamento e vem sofrendo ataques da direita em páginas de avaliações cinematográficas. A história contada no filme é baseada no livro de Mário Magalhães, lançado em 2012.

Guerra de Canudos

Guerra de Canudos, de 1997, não é exatamente focado em uma figura específica, mas obviamente o personagem de Antônio Conselheiro, interpretado por José Wilker, é central para a produção. Por isso, através do filme e da jornada de uma família nele retratada, podemos conhecer muito sobre um dos maiores líderes revolucionários do nosso país. A inspiração da produção é o livro Os Sertões, de Euclides da Cunha. Além de Guerra de Canudos, também é possível se aprofundar na vida e na luta de Antônio Conselheiro através de outras produções, como o documentário Canudos, de 1978.

