5 alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle

Procurando por alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle? O Omegle é um site bem popular, e que permite que qualquer pessoa entre em bate papos, por texto e por vídeo, com pessoas anônimas.

Criado pelo americano Leif K-Brooks, esse que é um dos bate-papos mais populares da internet, entrou em funcionamento em 2009.

Mas, ele tem alguns pontos que incomodam alguns usuários. Por exemplo: não existem filtros para buscar pessoas por faixa etária, sexo ou localização.

Então, se você busca alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle, é só escolher um dos 5 sites da lista a seguir.

1. OmeTV

Quer um companheiro aleatório para conversar com apenas um clique? Então, o site certo é o Ome.tv.

É possível utilizar o site no seu computador. Mas, caso prefira, há uma versão em aplicativo para Android e iOS.

O ponto positivo dessa opção, é que além de conversar a qualquer hora, em qualquer lugar, você pode aplicar filtros para encontrar usuários. Além de verificar quantas pessoas estão online e disponíveis para conversar.

2. Alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle: Chakti

No Chatki você encontra usuários aleatórios de diversos países prontos para iniciar um bate papo por vídeo.

Essa é uma opção disponível apenas para maiores de 18 anos. E que também pode ser acessada tanto de computadores, quanto de aplicativos Android e iOS.

A plataforma tem a promessa de sempre contar com mais de 1000 inscritos online todas as horas. Com isso, atrai um público crescente na internet.

3. iMeetzu

Essa é uma das alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle que também permite enviar documentos ou imagens para outros usuários.

Assim como as opções anteriores, você pode conversar com um estranho totalmente aleatório por vídeo. Porém, aqui você conta a opção de proteger 100% a sua privacidade, e manter oculta todas as suas informações pessoais.

O iMeetzu também possui salas para grupos, para usuários que estão afim de conversar com várias pessoas ao mesmo tempo.

É uma alternativa prática, que entrega tudo o que o Omegle oferece, com alguns recursos adicionais. Todavia, não é tão conhecido quanto ele.

4. Alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle: ChatRandon

No ChatRandon, como o nome já indica, o chat é aleatório, assim como no Omegle.

O chat por vídeo com estranhos está disponível a qualquer hora do dia, portanto, é só acessar, escolher seu sexo e informar ter mais de 18 anos, para entrar, os menores de idade não podem participar deste chat pois viola a legislação de alguns países.

Uma vez que esses passos sejam cumpridos, o site coloca você imediatamente em um bate-papo por vídeo com um usuário desconhecido.

Porém, caso você prefira conversar apenas com pessoas que falem seu idioma. Ou queira conhecer pessoas de algum local específico. O ChatRandon permite aplicar o filtro que seleciona apenas usuários de determinado país.

5. Emerald

O Emeraldchat é a última dica de hoje, e também é uma das melhores alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle.

Inclusive, o site é bem direto e logo na tela inicial exibe a mensagem “o Emerald é o novo Omegle”.

A plataforma permite participar de chats individuais ou de grupos com mais de 20 pessoas. Porém, não por aqui. Também é possível adicionar “tags de interesse”, para encontrar usuários afim de conversar sobre os mesmos temas que você.

Para entrar em salas com chat por vídeo, o usuário precisa ter uma webcam. Além disso, é preciso ser maior de idade e ter uma conta registrada para ter acesso a todos os recursos disponibilizados.

Ainda assim, os bate-papos são aleatórios. Vale a pena dar uma olhada, se você gosta de bate-papo por vídeos.

Dicas finais

Conversar online com usuários desconhecidos pode ser muito divertido. Mas, não se esqueça de tomar cuidado com suas informações pessoais.

Afinal, nunca se sabe que tipo de pessoas vamos encontrar um bate-papo com estranhos, não é verdade?

Dito isto, espero que você gostado do artigo de hoje. Qual das alternativas ao bate-papo por vídeo Omegle você mais gostou? Deixe sua resposta nos comentários!

