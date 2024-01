5 Apps para parcelar boletos - Pague em até 12x

Atualmente, existem diversas opções de aplicativos para parcelar boletos com cartão de crédito. Por isso, vamos te mostrar as 5 melhores opções, com as menores taxa do mercado. edit

Os 5 melhores aplicativos para parcelamento de boletos com cartão de crédito são:

RecargaPay

Santander

Itaú

Nubank

PicPay

Se você busca uma maneira prática e rápida para pagar boletos, saiba que com esses aplicativos é possível parcelar boletos em 12x , com as menores taxas do mercado. Com eles você consegue fazer o pagamento pelo seu celular e no conforto do seu lar.

Veja mais detalhes sobre esses aplicativos, como pagar boletos através deles, além das taxas que cada um deles cobra. Acompanhe as principais informações sobre o assunto e veja também como transformar o seu limite no cartão em Pix .

1) RecargaPay

Divulgação

O RecargaPay é uma carteira digital que oferece aos usuários diversos serviços como Pix com o cartão em até 12x, pagamento de boleto pelo pix com o código de barras . As taxas são fixas de 3,49% para todos os clientes. O limite disponível para uso de pagamentos e Pix no RecargaPay, é o limite do cartão de crédito cadastrado no aplicativo. Por isso, na hora pagar as suas contas de energia, água ou internet, por exemplo, confira se há limite disponível para uso.

Como parcelar boletos com RecargaPay

O parcelamento de boletos com o RecargaPay é simples e para realizá-lo você só precisará ter um celular com o aplicativo instalado e cadastrar um cartão de crédito com limite disponível para uso. Confira a agora o passo a passo:

Abra o aplicativo do RecargaPay

Cadastre um cartão de crédito

Clique na aba de boletos

Insira o código de barras manualmente ou leia com a câmera do celular no app

Selecione “Cartão de crédito” como forma de pagamento

Escolha a quantidade de parcelas e confira as taxas adicionadas

2) Santander

O Santander é um banco privado que também oferece a opção de parcelar boletos com o cartão de crédito e realizar transferências pelo app. As taxas para pagamento de boletos com o crédito são de 3,49%, podendo parcelar em até 24x.

Já o parcelamento de boletos pelo Santander é realizado pelo cartão de crédito Santander e também precisa ter limite disponível para o uso. Lembramos que para solicitar o cartão de crédito Santander é necessário ter uma renda mínima de R$1045,00.

Como parcelar boletos com Santander

O procedimento para parcelamento é prático e realizado pelo aplicativo. Separamos a seguir um passo a passo de como parcelar boletos com o Santander:

Baixe o aplicativo do banco Santander

Entre com seu CPF e senha

Procure pela opção “Pagamento”

Digite o código de barras do boleto que deseja pagar

Na opção de pagamento, escolha “Cartão de Crédito”

Defina a quantidade de parcelas

Pague

3) Itaú

O Itaú é o maior banco privado da América Latina, oferecendo serviços de pagamentos com o cartão de crédito, como os boletos mensais. As taxas de juros do Itaú para esses pagamentos são de 3,99% e variam de acordo com o tipo de boleto.

Além disso, os boletos podem ser parcelados no crédito em até 12x. O único requisito que o app solicita para realizar esse pagamento com o limite Itaú, é possuir um cartão de crédito do banco, pois o valor é debitado nele.

Como parcelar boletos com Itaú

O parcelamento de boletos com o Itaú é feito dentro do aplicativo. Por isso, é necessário acessar a sua conta-corrente, com agência e senha eletrônica, ou seu cartão com número e correspondente senha. Confira a seguir o passo a passo:

Baixe o aplicativo do Itaú

Entre com sua senha e cadastro

Procure a opção “Pague Contas” na tela inicial

Selecione o boleto

Escolha o cartão como forma de pagamento

Parcele em até 12x e pague

4) Nubank

O Nubank tornou-se um dos bancos digitais mais conhecidos no Brasil devido às suas funcionalidades. O app oferece aos usuários a possibilidade de pagar boletos no crédito em até 12x.

O parcelamento dos boletos é feito através da conta do cliente, onde é feito a cobrança de 3,99% no valor e os juros IOF da transação. Além disso, também é possível fazer o adiantamento das parcelas, recebendo desconto dos juros.

Como parcelar boletos com Nubank

Se você é cliente Nubank e ainda não sabe como fazer o parcelamento de boletos no aplicativo, saiba que só é necessário ter limite para fazer a transação. Veja a seguir como fazer o passo a passo:

Abra o aplicativo do Nubank

Selecione a opção de “Pagar” na página principal do aplicativo

Digite o código de barras manualmente ou realize a leitura com a câmera do app

Selecione o número de parcelas que deseja pagar o seu boleto

Confirme as informações

Pague a sua fatura

Lembramos que o Nubank proporciona aos clientes pessoa física um limite adicional para os pagamentos de boletos. Ou seja, é possível parcelar boletos no crédito sem comprometer o seu limite disponível para compras.

5) PicPay

Divulgação

O PicPay é um aplicativo de serviços financeiros que funciona como uma carteira digital. Nele, o usuário pode fazer pagamento de boletos com o cartão de crédito cadastrado ou com o PicPay Card e parcelar em até 12x.

Além disso, para pagamentos de boletos à vista com o crédito é cobrado até 5,99% sobre a transação. Já para boletos parcelados, é cobrado até 5,99% por transação + até 5,99%² sobre cada parcela.

Como parcelar boletos com PicPay

Fazer parcelamento de boletos pelo PicPay é simples e realizado através do aplicativo. Separamos a seguir o passo a passo para fazer o procedimento:

Abra o seu aplicativo do PicPay

Acesse o botão de “Pagar conta” na tela inicial do banco digital

Digite ou escaneie o código de barras do seu boleto/fatura

Selecione o cartão de crédito como forma de pagamento

Confira todas as informações

Escolha a quantidade de parcelas e confira os juros

Para pagamentos de boletos usando o saldo na conta, não acontece a cobrança de juros. Então, na hora de pagar boletos com o PicPay, escolha com atenção a forma que atende às suas necessidades.

Conclusão

Durante o texto, apresentamos os 5 melhores apps para parcelas boletos em até 12x. Além disso, descrevemos o passo a passo para usar cada um deles, as suas funcionalidades e os juros e taxas que possuem.

Recomendamos que os usuários analisem com atenção o aplicativo que atende melhor às suas necessidades. Pois, cada um deles possuem requisitos, funcionalidade e taxas diferentes.Lembramos que fazer o parcelamento de boletos é uma boa opção quando não se tem o valor integral para fazer o pagamento, pois evita atrasos e inadimplências. Por isso, na hora de pagar seus boletos no crédito, opte por apps que possuem taxas baixas.

Perguntas Frequentes

O RecargaPay cobra taxa para parcelar boletos?

Sim, de 3,49%.

Em quantas vezes posso parcelar um boleto no RecargaPay?

Em até 12x.

É possível pagar boletos no cartão de crédito?

Sim, é possível.

Preciso imprimir o boleto para pagar no cartão de crédito?

Não, você pode usar a câmera para ler o código de barras, digitar manualmente ou abrir o PDF pelo app.

Posso parcelar qualquer boleto no RecargaPay?

Sim.

