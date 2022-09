5 Atrações Baratas em Gramado e Canela - Tour Fácil

Apoie o 247

Não é nenhum segredo que Gramado e Canela estão entre os melhores destinos nacionais. São as cidades mais procuradas na Serra Gaúcha. O que acontece, por sua vez, pelos eventos anuais, pelo clima aconchegante e pelas opções de lazer. Como os parques temáticos, os museus, as aventuras ecológicas e muito mais.

No entanto, essa viagem pode parecer um pouco mais cara. Ainda mais por atrair muitos turistas todos os anos. Nessas horas, conhecer atrações baratas em Gramado e Canela é essencial. A fim de viver a experiência dos sonhos sem se preocupar com o bolso. Vale ressaltar antes de mais nada que ambas as cidades são vizinhas. O que ajuda a gastar pouco em Gramado e Canela, não é mesmo?

Mas nem sempre isso é o bastante. Segundo Thalles Castro, gestor de uma agência de Gramado, “vale a pena montar um bom roteiro de viagem. Isto é, ter uma lista com atrações gratuitas e com preços acessíveis. Assim, além de economizar dinheiro, não se gasta tempo. A fim de evitar imprevistos em cima da hora!”.

Por isso, a plataforma TourFácil conta com várias dicas de atrações baratas em Gramado e Canela - RS.

5 Dicas de atrações baratas em Gramado e Canela - RS

Lago Negro (Gramado, RS)

O passeio pelo Lago Negro é gratuito! Então, não pode ficar de fora da viagem. A área conta com 17,47 km², é um lago muito lindo para admirar a vista. Além do mais, é uma jornada a céu aberto para curtir com a família ou a dois. Em meio ao verde natural, pontos para piquenique e o famoso pedalinho. Um dos cartões postais da cidade gaúcha.

Sendo acima de tudo um ótimo lugar para tirar fotos em contato com a natureza. Depois do passeio, é possível comer em locais próximos. E ainda visitar a loja de conveniências. Uma das atrações baratas em Gramado no fim de semana. E em outros dias também, já que o lago fica aberto todos os dias por 24h.

Rua Coberta (Gramado, RS)

A Rua Coberta é uma das dicas baratas de passeio em Gramado. Tanto pela localização como pelas atrações. Além do mais, não é preciso gastar muito para percorrer a rua iluminada. O ponto turístico tem cerca de 100m de extensão. Ele está situado entre a Rua Garibaldi e a Av. Borges de Medeiros. O Natal é a melhor época para visitar a atração. Já que as luzes especiais deixam o cenário impecável. Tudo muito bonito.

Vale lembrar que a área recebe muitas pessoas. Ainda mais a partir do início da noite. Então, é uma das atrações baratas em Gramado e Canela à noite.

Mundo a Vapor (Canela, RS)

O Mundo a Vapor deixa a viagem a Canela ainda mais perfeita. Pela atmosfera que envolve o museu de miniaturas. Réplicas de trens, usinas e construções que fazem parte da história na região. Para visitar o espaço, o ingresso tem um dos custos mais baixos de Canela. Em comparação com os outros passeios. O preço é de 60 reais por pessoa.

No trajeto, o guia explica as memórias dos monumentos. Por isso, é uma dica incrível de custo-benefício em Canela, viu?

Catedral de Pedra (Canela, RS)

Um dos destinos preferidos dos turistas é a capital de Pedra. Inclusive por ser uma das atrações mais acessíveis da Serra Gaúcha! A igreja histórica tem 65m de altura e muitos sinos. Todos eles são banhados em bronze. Nas datas comemorativas de fim de ano, o lugar recebe o Natal Luz. Luzes natalinas que destacam a construção.

Desse modo, tanto pela beleza quanto pelo preço, é quase uma parada obrigatória. Vale a pena visitar e dar uma boa olhada!

Fonte do Amor Eterno (Gramado, RS)

A Fonte do Amor Eterno é uma das atrações baratas na lua de mel. Assim como em qualquer outra ocasião, é claro. Já que o ponto turístico dá a chance de eternizar o amor das pessoas em uma fonte muito famosa. Lá, é possível deixar um pequeno cadeado na fonte. Junto de um cartão especial. O qual, por sua vez, leva os nomes dos apaixonados.

Vale ressaltar que só se gasta com a compra do cadeado. De resto, é um local público. Então não há mais nada a pagar. Por isso, é um dos passeios mais econômicos para fazer por lá.

