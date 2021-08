5 benefícios que um cartão sem taxas anuais pode te proporcionar!

Conteúdo de Parceiros

Quando você escuta as palavras cartão de crédito, qual o primeiro pensamento que surge à sua mente? Para muitos brasileiros, essas palavrinhas podem representar uma verdadeira dor de cabeça, principalmente quando falamos nas tarifas de anuidades cobradas pelas instituições financeiras.

O cartão de crédito pode ser um aliado do seu bolso, quando usado com controle, pois ele permite concentrar todos seus gastos em um só lugar, facilitando a visualização mensal dos mesmos. No entanto, além de manter bons hábitos de consumo, é preciso se atentar às taxas e tarifas cobradas pelo seu banco.

Que tal optar por um cartão de crédito que não cobra anuidade?

PUBLICIDADE

Taxa de anuidade: o que é

Antes de mais nada, devemos ter em mente que a taxa de anuidade é, basicamente, um valor cobrado pelo banco para o uso do cartão. Por isso, quando uma instituição libera um cartão de crédito, ela costuma cobrar esse encargo.

Atualmente, alguns bancos, principalmente os digitais, não cobram mais anuidade ou, então, começam a realizar a cobrança a partir do primeiro ano de uso. Por isso é importante estar de olho nos termos estabelecidos pela sua instituição antes de finalizar a contratação.

Agora que você já entendeu o que é essa tarifa, vamos ao que interessa: os benefícios!

PUBLICIDADE

Benefícios do cartão de crédito sem anuidade

Cada instituição financeira oferece vantagens exclusivas para seus clientes, no entanto, é possível identificar alguns pontos em comum entre a maioria dos cartões de crédito sem anuidade.

De modo geral, os benefícios podem ser vistos em programas de recompensa, que permitem que os clientes troquem seus pontos por outros serviços, como: passagens aéreas, compras em restaurantes ou pagamentos de serviços digitais.

Em alguns bancos ainda é possível obter cupons de desconto para comprar eletrônicos, roupas, livros e ingressos culturais, tudo isso sem pagar taxas adicionais.

PUBLICIDADE

A seguir, confira detalhadamente alguns dos principais benefícios dos cartões sem anuidade

1. Sem cobrança de taxas mensais

O primeiro benefício, e um dos mais importantes, é que como não há tarifas anuais, não são cobradas também tarifas mensais, independentemente se você utiliza seu cartão regularmente ou não. Isso significa que, além de garantir a economia anual, você também não tem surpresas na hora do fechamento da fatura com taxas.

2. Cashback

O cashback, conhecido popularmente como “dinheiro de volta”, também é um benefício acessível em muitos cartões de crédito. Ele funciona da seguinte maneira: você habilita seu cartão no aplicativo da conta e, ao adquirir algum produto, uma parte do valor do consumo volta para sua conta, podendo ser utilizado da forma como preferir.

PUBLICIDADE

3. Atendimento 24 horas

Os cartões de crédito sem anuidade costumam ser vinculados a uma conta digital, isso significa que, além da não cobrança de tarifas anuais, o cliente conta com um atendimento disponível 24 horas e em qualquer dia da semana.

4. Saques gratuitos e ilimitados

Geralmente, a maioria das instituições que não cobram tarifa de anuidade também possibilitam que o titular faça saques ilimitados e, na maioria dos casos, gratuitos, em toda a rede do Banco24Horas. Apesar dos cartões facilitarem a nossa vida e poupar com que andemos com dinheiro físico, esse é um benefício interessante, afinal, pagar uma taxa para sacar o seu próprio dinheiro é uma desvantagem, concorda?

5. Plano de benefícios

Como citamos, algumas instituições financeiras também oferecem diferentes vantagens com o cartão sem anuidade. Na maioria dos casos, elas contam com planos de recompensas ou de benefícios, ou seja, ao usar o cartão de crédito você ganha pontos que podem ser trocados por produtos em lojas cadastradas ou serviços de empresas parceiras, por exemplo.

Concluímos assim, que cartão de crédito sem anuidade pode ser um grande aliado das suas finanças, quando usado com responsabilidade e controle, já que, além da não cobrança de tarifas anuais, normalmente apresenta, pelo menos, alguma dessas vantagens citadas.