Se você chegou até aqui é porque precisa de uma ajudinha para atrair clientes nas redes sociais! Não é mesmo?

Bem, para início de conversa, não é nenhum segredo o grande sucesso da tecnologia. Conversa por vídeo, áudio agilizado, informações mais acessíveis, marcas próximas do público, etc.

Tudo isso através de mecanismos que facilitam a vida, tanto do cliente como do empreendedor, certo?

Assim como lojas virtuais, outras ferramentas para ações criativas em vendas trazem resultados! Estamos falando das famosas redes sociais! Facebook, Instagram, entre outros canais de comunicação.

No entanto, o trabalho requer planejamento, estratégia, objetivos a serem cumpridos.

Afinal de contas, não basta realizar campanhas aleatórias. O que evidencia uma marca no mercado, sobretudo, é o seu direcionamento certeiro. Por isso, listamos 5 dicas para atrair clientes nas redes sociais.

Como atrair clientes nas redes sociais

Aprenda a usar cada rede social



O primeiro passo para ganhar visibilidade com as redes sociais é conhecê-las de fato. Então, aprenda a usar cada rede social acima de tudo. Entenda o que elas podem oferecer, isto é, as formas de transmitir mensagens, imagens, enquetes, etc.

Dessa maneira, fica mais fácil aplicar estratégias. Como, por exemplo, introduzir marketing de conteúdo no Facebook ou em blogs. Ou ainda tutoriais no Instagram e no Youtube. E acompanhar tendências atuais no Twitter.

Geralmente, as redes sociais mais utilizadas pelos vendedores de diversos setores são: Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Mas, também vale a pena atuar com e-mail, como o e-mail marketing, por exemplo. E mensagens no Whatsapp.

Identifique o seu público



Se o seu negócio tem a ver com crianças, dificilmente terá sucesso com campanhas entre vídeos de engenharia. E acredite, tem muita falha assim no mercado!

Então, como evitar este tipo de problema?

A princípio, antes de roteirizar as campanhas para redes sociais, identifique o seu público. Faça isso a partir de dados como: faixa etária, rede social mais usada, localização, costumes, entre outros.

E não se esqueça de descobrir quais são as dores mais recorrentes do seu público-alvo, ok?

Dessa forma, as estratégias tornam-se mais assertivas, atingindo consumidores com potencial de compra. Até porque ao produzir conteúdos se deve ter em mente quem estará do outro lado da tela. Portanto, defina o seu público-alvo antes de mais nada.

Invista em parcerias



Uma dica para atrair clientes nas redes sociais é buscar parceiros. Ou seja, influencers, outros canais, profissionais especializados, amigos etc. Isso ajuda a estruturar uma marca mais confiável. Através da recomendação de pessoas ou empresas com boa visibilidade.

Ademais, muita gente se convence da compra de um produto (ou serviço) depois de ver avaliações positivas. O mesmo acontece com vídeos e campanhas em sites parceiros. Então, invista em parcerias para divulgar suas ideias.

Pois, além de conquistar novos clientes, você aumentará o alcance de suas ações criativas. A fim de converter isso em resultados visíveis.

Não se esqueça de interagir



A simpatia para atrair clientes faz toda a diferença na hora de vender, sabia disso? Um profissional com sorriso no rosto, disponível e bom ouvinte, conquista o público.

Isso funciona não apenas de maneira presencial, como também online!

Com certeza, você já deve ter visto exemplos nas redes sociais. Grandes marcas como Netflix, Burger King e Motorola fazem este tipo de ação. Respondem a comentários de usuários em tempo real. Assim como acompanham tendências com materiais personalizados, prestam serviço a causas sociais...

Portanto, não se esqueça de interagir nas redes sociais! Conduza um bom relacionamento com o público ativamente. E se achar que não tem tempo para isso, terceirize a tarefa. Mas não abandone a estratégia dos canais digitais!

Produza bons conteúdos



Certamente, se já tem em vista o foco do cliente no mercado, saberá o que pode cativá-lo. Afinal de contas, conhecer o público mostra suas necessidades. Isto é, o que exatamente precisa encontrar.

Logo, podemos dizer que as redes sociais favorecem essa aproximação. Pois, são ferramentas que ajudam a nutrir os clientes com dicas, ou seja, informações úteis em seu dia a dia.

Para isso, produza bons conteúdos. Textos, imagens, guias e postagens simples que se conectem aos problemas diários. Direta ou indiretamente.

Sem dúvida, a ideia é fazer com que o consumidor escolha o seu produto! E não apenas por ser mais um. Mas por ser uma marca participativa, ou seja, uma referência. E por trazer soluções autênticas.

Decerto, é uma das melhores dicas para atrair clientes nas redes sociais!

Comece a usar as redes sociais a favor do seu negócio! Crie uma marca forte através do relacionamento com o cliente!

Por Priscila de Almeida

